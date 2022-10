Hajfyldt farvand besværliggør arbejde med 500 strandede hvaler

500 strandede grindehvaler er døde i New Zealand. De få overlevende er blevet aflivet af frygt for hajangreb.

Omkring 500 grindehvaler er døde i en massestranding omkring den afsidesliggende øgruppe Chatham Islands i New Zealand.

Det oplyser landets regering tirsdag efter at have igangsat et redningsarbejde.

Farvandet omkring øgruppen er kendt for at være fyldt med hajer.

Fredag meldte myndighederne om 250 strandede hvaler på selve øen Chatham Island. Tre dage senere blev der fundet yderligere 240 hvaler på øen Pitt, der ligger en smule sydligere.

Øgruppen ligger i det sydlige Stillehav cirka 800 kilometer fra de to newzealandske hovedøer. Lokationen har gjort en redningsaktion tæt på umulig.

Det samme har risikoen for hajangreb.

- På grund af risikoen for hajangreb på både mennesker og hvaler er de overlevende hvaler blevet aflivet af vores erfarne hold for at undgå yderligere lidelse, siger Dave Lundquist, der er teknisk marinerådgiver hos myndighederne.

- En beslutning som den bliver der aldrig taget let på, men i tilfælde som det her er det den mest omsorgsfulde mulighed, siger han.

De døde hvaler vil blive efterladt på stranden, så de naturligt kan forrådne.

Det er ikke ualmindeligt at se massestrandinger på Chatham Islands. Den største registrerede massestranding fandt sted i 1918, hvor 1000 hvaler skyllede i land.

I 2017 strandede næsten 700 hvaler på øgruppen.

Forskere forstår ikke til fulde, hvorfor massestrandingerne sker. Nogle eksperter peger på, at det kan skyldes, at flokken kommer på afveje efter at have ledt efter føde for tæt på kysten.

Grindehvaler kan blive op til seks meter lange. De er yderst sociale. Derfor kan de også finde på at følge andre i flokken, der kan være på vej i fare.

I september døde 200 hvaler på en strand på den australske ø Tasmanien.

/ritzau/AFP