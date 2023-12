Haley undlader at nævne slaveri som årsag til borgerkrig

Nikki Haley, der forsøger at blive Republikanernes præsidentkandidat, blev af en vælger onsdag aften spurgt om årsagen til Den Amerikanske Borgerkrig.

Her undlod hun at nævne slaveri, selv om det af mange historikere anses for at være den vigtigste årsag.

Den udeladelse har hun torsdag korrigeret.

Men i mellemtiden har både demokrater og republikanske rivaler kritiseret hende.

Ved et vælgerarrangement i delstaten New Hampshire spurgte en person blandt publikum Haley, hvad hun anser for at være årsagen til borgerkrigen - en krig, hvis første skud blev affyret i Haleys hjemstat South Carolina.

CNN og flere andre medier har gengivet hendes svar.

Efter en pause og en afværgende bemærkning sagde hun:

- Altså jeg mener, at årsagen til borgerkrigen i bund og grund var, hvordan regeringen blev drevet, hvad man kunne og ikke kunne gøre. Frihederne i det, som folk kunne og ikke kunne gøre.

Efter lidt frem og tilbage svarede manden:

- I 2023 er det forbløffende for mig, at du besvarer det spørgsmål uden at nævne ordet slaveri.

Den Amerikanske Borgerkrig blev udkæmpet i årene 1861 til 1865 mellem nordstaterne og sydstaterne.

Da Abraham Lincoln blev valgt som præsident, anså flere sydstater det som en trussel mod slaveriets beståen og dannede nogle måneder efter Amerikas Konføderede Stater.

Nordstaterne regnede sydstaterne for oprørere, og kampe begyndte i 1861.

Torsdag morgen har Haley trukket i land efter kommentarerne. Det skete på radioprogrammet The Pulse of NH.

- Selvfølgelig handlede borgerkrigen om slaveri. Det er den lette del, sagde hun.

- Ja, jeg ved, at det handler om slaveri. Jeg er fra Syden.

Det står ikke klart, om hændelsen vil påvirke hendes kamp for at blive præsidentkandidat.

Her ligger den tidligere præsident Donald Trump stadig solidt forrest i målingerne. Haley fik på et tidspunkt en del opmærksomhed på grund af medvind i målingerne, men hun ligger stadig langt bag Trump.

USA's præsident, Joe Biden, har på det sociale medie X delt en video af Haleys svar. Han skriver:

- Det handlede om slaveri.

En pressesekretær for Floridas guvernør Ron DeSantis, som også forsøger at blive den republikanske præsidentkandidat, skriver på X:

- Hvis Nikki Haley ikke kan svare på dette basale politiske spørgsmål, og det så tager hende over 12 timer på sjusket vis at rydde op efterfølgende, så er hun ikke klar til nomineringsprocessens rampelys.

/ritzau/Reuters