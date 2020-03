Halvanden milliard mennesker verden over skal blive hjemme

Coronavirussen tvinger lige nu omkring en femtedel af jordens befolkning til at blive derhjemme. Storbritannien, Sydafrika, Nepal og New Zealand har annonceret udgangsforbud, der træder i kraft de kommende dage

Statsminister Mette Frederiksen (S) forlængede mandag den delvise nedlukning af Danmark, så en stor det af landets befolkning kan se frem til mindst tre uger endnu, som hovedsageligt kommer til at foregå inden for hjemme fire vægge.

Nedlukningen, der blandt andet betyder, at skolerne holder lukket, og at en stor del af arbejdsstyrken arbejder hjemmefra, løber nu foreløbigt til anden påskedag den 13. april.

Måske er der lidt trøst i at vide, at vi i Danmark ikke oplever ligeså skrappe foranstaltninger, som det er tilfældet i mange andre lande.

Omkring en femtedel af jordens befolkning – 1,5 milliarder mennesker – er lige nu enten kraftigt opfordret eller decideret beordret til at blive hjemme af deres regeringer. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Senest iværksatte Storbritannien en række nye tiltag i kampen mod coronavirussen, da den konservative premierminister Boris Johnson mandag aften annoncerede, hvad der minder om et udgangsforbud.

Briterne må nu kun forlade deres hjem, når de skal købe basisvarer, medicin, motionere – som max må foregå én gang om dagen – eller når de skal til og fra arbejde. Alle skal dog så vidt muligt arbejde fra deres hjem. Desuden blev forsamlinger på mere end to personer forbudt, ligesom det er tilfældet i Tyskland.

Billedet er det samme rundt om i verden, hvor flere lande har annonceret udgangsforbud. I Sydafrika, New Zealand og Nepal træder der udgangsforbud i kraft i løbet af de næste par dage.

Italien, Spanien og Frankrig er allerede under udgangsforbud.

I Frankrig strammes udgangsforbuddet yderligere i dag, hvor premierminister Édouard Philippe underskriver en særlov, der blandt andet forbyder franskmændene at dyrke motion mere end en kilometer fra deres hjem.

Herhjemme er det endnu ikke kommet så vidt som til et udgangsforbud, men statsminister Mette Frederiksen (S) afviser ikke, at det kan komme på tale på et senere tidspunkt:

”Hvis danskerne forsætter med at respektere retningslinjerne, er det vurderingen, at vi kan komme langt med bekæmpelsen af corona. Men jeg afviser ikke yderligere initiativer,” sagde hun på et pressemøde mandag eftermiddag.