Halvdelen af alle fartøjer undgår Det Røde Hav

På grund af frygt for raketangreb undgår halvdelen af alle fartøjer Det Røde Hav og lægger i stedet kursen om og sejler syd om Afrika.

Det betyder, at fire millioner flere containere på næsten 300 skibe transporteres rundt om Kap Det Gode Håb i stedet for at blive sejlet gennem Suezkanalen og Det Røde Hav. Det rapporterer Bloomberg.

Det er truslen fra den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen, som har fået mange rederier til at undgå Det Røde Hav.

USA's forsvarsministerium, Pentagon, meddelte tirsdag, at amerikansk militær havde nedskudt over 12 droner og adskillige missiler, som houthierne havde sendt mod skibe i Det Røde Hav.

Vejen rundt om Afrika indebærer, at ruten mellem Asien og Europa bliver 25 procent længere end ruten via Suez. De stigende omkostninger kan få en negativ indvirkning på verdensøkonomien.

- Prisen for at fragte en container fra Asien til Europa er tredoblet til 5000 dollar, siger Judah Levine ved Freights til Bloomberg.

Mærsk har for nylig besluttet at sende dets skibe gennem Suezkanalen igen, efter at USA har oprettet en styrke, som skal patruljere i Rødehavet.

Men næsten 300 fartøjer med en total kapacitet på 4,3 millioner 20-fods containere har valgt at tage den mere sikre, men længere rute. Det er næsten en fordobling i forhold til ugen før.

Den islamistiske, iranskstøttede Houthi-bevægelse gennemfører angreb på handelsfartøjer i Det Røde hav som en hævn på Israel for Gazakrigen.

Flere iagttager siger, at desto længere angrebene finder sted, desto større bliver presset på USA for at gå mere offensivt til værks i regionen, hvilket kan eskalere konflikterne i Mellemøsten.

