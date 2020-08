Halvdelen af Beiruts hospitaler og klinikker er ødelagt

Tre større hospitaler og flere klinikker i Beirut ligger i ruiner. Det kan skade coronaindsats, siger WHO.

Mens Libanon er gået i gang med den omfattende oprydning efter sidste uges eksplosion i landets hovedstad, Beirut, er der risiko for, at coronavirus spreder sig.

Halvdelen af Beiruts hospitaler og klinikker blev beskadiget i den voldsomme eksplosion. Det meddeler Verdenssundhedsorganisationen WHO, der har kigget nærmere på 55 hospitaler og klinikker i Beirut.

- Lige over halvdelen er ikke-fungerende, siger Richard Brennan, der er WHO's regionale chef for katastrofeindsatser.

Tre større hospitaler er fuldkommen ødelagt af eksplosionen. Mange andre hospitaler har fået omfattende skader og kan kun køre på lav kapacitet.

Eksplosionen i havnen dræbte mindst 171 mennesker og har såret omkring 6000 andre, lyder den seneste opgørelse fra myndigheder i Libanon.

Der mangler 500-600 sengepladser på hospitalerne, oplyser WHO's repræsentant i Libanon.

Efter eksplosionen, der indtraf tirsdag i sidste uge, er der sket en "alarmerende stigning" i antallet af coronatilfælde, siger Brennan.

- I går oplevede vi det højeste antal tilfælde af Covid-19, der endnu er dokumenteret i Libanon, siger han.

Tal fra landets sundhedsministerium viser, at der er meldt om 309 nye smittetilfælde.

Manglen på pladser på hospitalerne har "tydelige konsekvenser for håndteringen af covid-19, siger Brennan.

- Vi skal igen have hospitalerne stærkt involveret for at sikre, at indsatsen mod covid-19 fortsat prioriteres, siger den regionale katastrofechef.

Han tilføjer, at de internationale lægehold, der er ankommet, bør inddrages i coronaindsatsen.

WHO har udsendt en appel om 76 millioner dollar (480 millioner kroner) til Libanons sundhedssystem.

Beiruts sundhedssystem kæmper med mangel på alt lige fra dialyseudstyr til engangssprøjter. Libanon var allerede inden sidste uges eksplosion ramt af den værste økonomiske krise i årtier.

Eksplosionen forårsagede omfattende ødelæggelser i en stor del af Beirut. Skaderne løber op i mere end 15 milliarder dollar eller 95 milliarder kroner. Det siger Libanons præsident, Michel Aoun, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De foreløbige vurderinger af de tab, vi har lidt efter eksplosionen i havnen, når op over 15 milliarder dollar, siger Aoun onsdag.

/ritzau/dpa