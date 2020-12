Halvdelen af briter er imod at lempe restriktioner over julen

Mange briter synes, at regeringens idé, om at lade tre husstande mødes over julen, er dårlig, viser ny måling.

Halvdelen af briterne er imod regeringens planer om at lempe coronarestriktionerne i juledagene.

Det viser en meningsmåling offentliggjort onsdag.

50 procent svarer således i meningsmålingen foretaget af Kantar, at de er imod eller er stærkt imod regeringens planer om at lempe restriktionerne i fem dage omkring jul.

40 procent svarer, at de støtter regeringens plan.

Tirsdag kom to indflydelsesrige medicinske tidsskrifter med en sjælden fælles appel, hvor de argumenterede for, at den britiske regering bør omgøre sin beslutning om at lade op til tre husstande mødes hjemme i fem dage over julen.

Storbritannien har registreret flere end 65.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien. Det er det næsthøjeste dødstal i Europa lige efter Italien.

/ritzau/Reuters