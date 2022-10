Katastrofal meningsmåling er dårlig optakt til konservativ partikongres for by britisk premierminister.

Halvdelen af briterne ønsker at se Liz Truss gå af

Den nye konservative britiske premierminister, Liz Truss, har i sine første uger som regeringschef gjort en dårlig figur. Så dårlig, at halvdelen af de britiske vælgere ifølge en ny meningsmåling ønsker at se hende træde tilbage.

51 procent af de vælgere, som deltog i en meningsmåling foretaget af YouGov, siger, at hun bør træde tilbage.

Truss har kun været premierminister siden 6. september. Da afløste hun den skandaleramte Boris Johnson.

Målingen blev offentliggjort op til weekenden, hvor Det Konservative Parti søndag indleder en partikongres i Birmingham.

Målingen har fået nogle kommentatorer til at fremsætte spekulationer om, at Truss ikke vil kunne genoprette tilliden fra det konservative bagland.

Tidligere på ugen kom en anden sensationel meningsmåling. Den viste, at det oppositionspartiet Labour har opbygget et forspring på 33 procentpoint til det regerende konservative parti.

YouGovs måling viste, at hvis der var valg i dag, ville Labour få 54 procent af stemmerne mod 21 procent til Det Konservative Parti.

Vælgerne har reageret meget kraftigt mod Truss' skatteplan, der især vil belønne de rigeste briter.

Truss sagde i en kommentar fredag, at hun erkender, at der har været forstyrrelser på de finansielle markeder udløst af de udmeldinger, hun er kommet med om sine økonomiske planer - regeringens såkaldte minibudget.

Efter at planen blev fremlagt fredag i sidste uge, er det britiske pund faldet. Det er også blevet meget dyrere for landet at låne penge. Altså længe inden planen er blevet endeligt vedtaget.

Under formandsvalget hos De Konservative slog hun den tidligere finansminister Rishi Sunak. Han havde advaret mod at love skattelettelser, der ikke er finansieret.

Der ventes protestaktioner og uroligheder i Birmingham i de kommende dage i forbindelse med partikongressen i Birmingham.

/ritzau/AFP