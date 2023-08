Halvdelen af republikanere vil ikke stemme på Trump hvis han dømmes

Knap halvdelen af folk, der stemmer republikansk, vil ikke stemme på tidligere præsident Donald Trump, hvis han bliver dømt for en alvorlig forbrydelse.

Det viser en ny måling udført af Reuters og analyseinstituttet Ipsos.

Nyhedsbureauet Reuters kalder det et tegn på de "alvorlige risici, som hans juridiske problemer udgør for hans kandidatur til præsidentposten i 2024".

Målingen er lavet over to dage. 45 procent af adspurgte republikanere siger, at de ikke vil stemme på Trump næste år, hvis han "dømmes for en alvorlig forbrydelse af et nævningeting".

Over 35 procent siger, at de vil stemme på ham. Resten siger, at de ikke ved det.

Målingen anvender begrebet "felony", som i det amerikanske retsvæsen i grove træk betyder, at der tale om en meget alvorlig forbrydelse.

De nye tal er udkommet torsdag aften dansk tid, samtidig med at Trump er på vej til et indledende retsmøde i Washington D.C., hvor han står over for en tiltale om forsøg på at omstøde valget i USA i 2020.

Den 77-årige tidligere præsident er også tiltalt i to andre sager.

Den ene af de sager, hvor Trump allerede er tiltalt, handler om ulovlig håndtering af hemmeligstemplede dokumenter. Den anden handler om bogføring af en betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun tav om en påstået affære.

Med de mange sager øges sandsynligheden for, at Trump kommer til at være viklet ind i en række retssager under præsidentvalget næste år.

I målingen er republikanere også blevet spurgt, om de ville stemme på Trump, hvis han "for tiden afsonede en straf i fængslet".

52 procent af republikanerne sagde, at de ikke ville stemme på ham. 28 procent sagde, at de ville.

Trump har nægtet sig skyldig i alle sagerne mod ham.

I alt 1005 voksne amerikanere er blevet spurgt i målingen, som er lavet online. Den vurderes at have en usikkerhed på omkring fire procentpoint.

Siden den første tiltale i foråret har Trump øget sin føring over sin nærmeste rival i kampen om at blive republikansk præsidentkandidat i 2024, Ron DeSantis.

