Halvdelen af verdens befolkning holder sig hjemme

Knap 1,9 millioner mennesker i verden er blevet smittet med coronavirus, ifølge Johns Hopkins University i USA, og hver anden verdensborger lever nu under en eller anden form for restriktion som følge af den globale coronapandemi. 3,9 milliarder mennesker er blevet bedt om at holde sig hjemme for at bremse pandemien, ifølge en opgørelse fra det franske nyhedsbureau AFP. For en uge siden blev Indiens 1,3 milliarder indbyggere sat i hjemmekarantæne, og på det afrikanske kontinent, hvor 49 ud af 54 lande har rapporteret om smitte, har en lang række lande indført karantæne, deriblandt Sydafrika og Afrikas mest folkerige land, Nigeria. Kristeligt Dagblad har spurgt mennesker over hele verden, hvordan de lever med coronavirus

Julia Tivane Holm, Maputo: Priserne på mad stiger

Mozambique: 10 smittede, ingen dødsfald

I Mozambique har regeringen især indført forebyggende tiltag som at holde afstand og vaske hænder. Men siden 1. april har der været undtagelsestilstand, som er det første skridt mod en nedlukning. Vi er allerede begyndt at undgå kontakt med andre, holde os hjemme og kun gå ud for at købe mad. Priserne på fødevarer stiger dag for dag. De, der ikke har råd til at købe ind i lidt større mængder, har allerede svært ved at få pengene til at slå til. Mange er desuden på dagløn, og de mister deres levebrød fra dag ét, når der ikke er noget arbejde. Mange vil også få svært ved at holde sig inden døre, fordi familierne er store, syv mennesker er ikke ualmindeligt, og boligerne er små. Især de fattige vil få svært ved at få lægehjælp, hvis de bliver smittet, for hospitalerne har meget lidt udstyr.

Reda Benjelloun, Rabat: Selv moskéerne er lukket

Marokko: 1021 smittede, 70 dødsfald

Skolerne, caféerne og selv moskéerne er lukket. Vi må kun gå ud for at købe mad eller gå til lægen. Både jeg og min hustru arbejder hjemmefra, og hylderne er fulde i butikkerne. Men alle de, der arbejder i den uformelle sektor, har mistet deres levebrød. Regeringen har vedtaget en kriseplan, men spørgsmålet er, om hjælpen vil være stor nok. Det vigtigste sikkerhedsnet er familiesolidariteten. Forældre hjælper deres børn, søskende hjælper hinanden. Men på længere sigt vil økonomien blive hårdt ramt, blandt andet fordi turistsektoren er lammet. Foreløbig har hospitalerne kunnet følge med og været i stand til at behandle coronapatienterne, men vores frygt er, at der vil mangle respiratorer og intensivsenge, hvis epidemien eksploderer.

Pallavi Sharma, New Delhi: I det mindste er himmelen blå

Indien: 4314 smittede, 118 dødsfald

Indien har været lukket ned siden den 24. marts, foreløbig for tre uger, og de fleste bliver hjemme. Men mange arbejdere fra landdistrikterne er blevet fanget i storbyerne og forsøger at komme hjem til deres landsbyer, selvom tog og busser ikke kører. Det er det største problem. I forhold til de fattige indbyggere udvises der stor solidaritet. De, der kan, køber mad til slumområderne, som uddeles af socialarbejdere. Jeg er i karantæne med min mand og vores to børn. Vi har aldrig tilbragt så megen tid sammen. Hospitalerne er endnu ikke overbebyrdede, og hotellerne har stillet værelser til rådighed, så sengekapaciteten øges. En sideeffekt er mindre forurening, fordi trafikken er indstillet. Til en afveksling har vi blå himmel.

Rigobert Yameogo, Ouagadougou: Vi må tælle vores døde

Burkina Faso: 345 smittede, 17 dødsfald

Vi har udgangsforbud mellem klokken 19 og klokken 5. Det er forbudt at forlade byen, og kun lastvogne med fødevarer kan komme ind. De mange, der kommer til byen for at sælge deres varer langs vejene, har mistet deres eneste indtægt. Livet var svært allerede inden krisen, så med en epidemi oveni bliver det næsten uoverskueligt. Ingen kender antallet af smittede og døde. De fleste dør hjemme og bliver ikke talt med. Vi er på vej ind i den varmeste periode med temperaturer på over 40 grader og masser af sygdomme. Oveni kommer så coronavirussen. Vi ved, at vi ikke kan sætte vores lid til hospitalerne. Hvis epidemien for alvor bryder ud, er det eneste, vi kan gøre, at tælle vore døde.

Hana Kerkebane, Algier: Vi skal ikke regne med behandling

Algeriet: 1320 smittede, 152 dødsfald

Regeringen har hidtil forsøgt at undgå at skræmme folk og skabe panik, og officielt er antallet af smittede ikke særlig højt. En enkelt by, Blida, har fuldstændig karantæne, men her i Algier har vi kun udgangsforbud om natten, selvom alle opfordres til at arbejde hjemme, og skoler og butikker er lukket. Jeg er ingeniør i olieindustrien, hvor aktiviviteten er på vågeblus. De faldende oliepriser rammer landets økonomi hårdt, og folk begynder at blive bekymrede over, hvordan de skal klare sig. Antallet af smittede er formentlig højere end de officiele tal. Vi ved, at hospitalerne ikke kan klare et voldsomt udbrud. Vores bedste chance for at overleve er at undgå smitte. For hvis vi udvikler symptomer, skal vi ikke regne med at få behandling.

Sergio, Santiago: Et råb om hjælp fra Moder Jord

Chile: 4471 smittede, 34 dødsfald.

Vi har ikke længere fuldstændig nedlukning. Nogle byer har været under karantæne, men det er blevet ophævet, selvom alle opfordres til at blive hjemme og holde afstand. De fleste forstår, at det er nødvendigt, men påbuddet kom midt under en social opstand, og mange har svært ved at acceptere, at regeringen nu indfører regler, der begrænser deres bevægelsesfrihed. Minderne om Augusto Pinochets diktatur betyder også, at vi er skeptiske over for forbud mod at gå på gaden. En testkampagne er i gang, og hospitalerne kan følge med i modtagelsen af patienter. For mig er epidemien ikke kun et uheld. Den er et tegn på, at vi skal ændre levevis. Det er Moder Jords råb om hjælp.