Halvdelen er i job fem år efter migrantstrøm til Tyskland

Næsten halvdelen af de knap 900.000 asylansøgere, der kom til Tyskland i 2015, er i dag i job, viser studier.

Det var kontroversielt og gav genlyd, da Tyskland for fem år siden åbnede sine grænser og lod migranter i massevis komme ind i landet under flygtningekrisen i 2015.

Med ordene "Wir schaffen das" (Vi kan klare det, red.) havde forbundskansler Angela Merkel dage forinden bekendtgjort, at Tyskland kunne og moralsk set burde tage imod de tusindvis af flygtninge, der kom fra uroplagede lande som Syrien, Afghanistan og Irak.

Og siden da er det gået relativt godt med integrationen af migranterne. Det viser studier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cirka halvdelen af de næsten 900.000 asylansøgere, som kom til Tyskland i 2015, har nu et job. Det viser tal fra Tysklands institut for forskning i beskæftigelse (IAB).

Migranterne har overvejende haft succes med at komme i arbejde i Europas største økonomi, oplyser IAB's migrationsekspert Herbert Bruecker til AFP.

Mange har fundet arbejde inden for blandt andet sikkerhed, rengøring og ældrepleje. Og det har været med til at lukke huller i det tyske arbejdsmarked.

Coronapandemien har imidlertid bremset den positive udvikling, påpeger Bruecker. Mange af de sektorer, hvor migranterne har fundet arbejde, er nemlig hårdt ramt af coronarestriktioner og afskedigelser.

Et studie fra det tyske institut for økonomisk forskning (DIW) har konkluderet, at integration af migranterne er på rette spor.

Det bliver dog påpeget, at der skal gøres mere for at få migranter med lavt uddannelsesniveau og kvinder i arbejde.

De overvejende muslimske asylansøgere i 2015 og 2016 var med til at skabe et dybt polariseret Tyskland.

Mens nogle blev engageret i at hjælpe flygtningene med at falde til, gik andre på gaden i protest mod Merkels liberale asylpolitik.

I kølvandet på udviklingen fremkom blandt andet det anti-islamiske parti Alternative für Deutschland (AfD). Det vandt i 2017 sine første sæder i det nationale parlament.

AfD er gået tilbage i meningsmålinger den senere tid, samtidig med at coronavirus har skubbet flygtningedebatten i baggrunden.

I en nylig udtalelse slog Merkel fast, at hun stadig den dag i dag står ved beslutningen om at åbne grænserne for flygtninge.

Hun ville have taget "stort set samme beslutning" i dag, lød det fra forbundskansleren.

