Halvt år efter jordskælv mangler millioner stadig hjælp

I Tyrkiet og Syrien er millioner af mennesker fortsat hjemløse, et halvt år efter et voldsomt jordskælv rystede Tyrkiet og Syrien.

Skælvet kostede flere end 55.000 mennesker livet.

Røde Kors siger, at der stadig er brug for hjælp efter katastrofen den 6. februar, som ødelagde tilværelsen eller skabte store problemer for 17 millioner mennesker.

Millioner står stadig uden noget hjem.

- Skælvet har efterladt manges liv i ruiner. Jeg har sjældent set så voldsomme ødelæggelser efter en katastrofe, som det jeg så, da jeg besøgte Tyrkiet. Både i Syrien og Tyrkiet vil det tage mange år at genopbygge, og vi hører, at millioner stadig bor i telte og containerlejre, siger Bjarke Skaanning, katastrofechef i Røde Kors.

Både Tyrkiet og Syrien oplever ekstremt vejr, som de familier, der bor i telte og containerlejre, er særligt udsatte for. Både frostgrader om vinteren og hede om sommeren. I Latakia i Syrien, som er et af de områder, der blev ramt af jordskælvet, har de eksempelvis kæmpet med voldsomme naturbrande i år.

- Det er ikke kun tag over hovedet, folk mangler et halvt år efter jordskælvet. Behovene er mange, og de er store. Der er behov for basale ting som mad og rent drikkevand. Men mange mennesker står også uden en indtægt, efter at butikker, kontorlokaler og landbrug er blevet lagt i ruiner efter jordskælvet, siger Bjarke Skaaning og tilføjer:

- Mange mennesker har mistet alt. I Røde Kors gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe, men der er er behov for endnu mere hjælp. Vi uddeler blandt andet penge, så familier kan dække deres akutte behov og genstarte deres forretninger. Det er vigtigt.

Flere end 200.000 frivillige har været involveret i Røde Kors’ hjælpearbejde efter jordskælvet. De har hjulpet flere end 6,5 millioner mennesker med blandt andet livsvigtig nødhjælp, mad og medicin.

620.000 mennesker har modtaget penge, og millioner har fået hjælp til fysisk og mental sundhed.

Røde Kors-frivillige og ansatte har desuden drevet mobile sundhedsklinikker, ydet fysisk og psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte.

