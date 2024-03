Hamas ændrer ikke standpunkt efter udmelding fra FN

Den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har ikke ændret standpunkt, når det kommer til en våbenhvile i Gazastriben.

Det oplyser Hamas mandag, efter at FN's Sikkerhedsråd tidligere på dagen vedtog en resolution, som kræver en øjeblikkelig våbenhvile i Gazastriben.

Hamas kræver således stadig, at Israel fjerner sit militær fra Gazastriben, at Israel lader fordrevne palæstinensere vende hjem, og at der udføres, hvad bevægelsen omtaler som en "reel" fangeudveksling.

Sikkerhedsrådets resolution kræver foruden en "øjeblikkelig våbenhvile" under den igangværende muslimske fastemåned, ramadanen, frigivelsen af Hamas' gidsler.

USA afstod fra at stemme for resolutionen, mens de 14 resterende medlemmer af Sikkerhedsrådet stemte for.

Det er første gang, at Sikkerhedsrådet er nået til enighed om at kræve en våbenhvile mellem Israel og Hamas.

Hamas fremlagde i midten af marts et forslag til en våbenhvile, der indebærer løsladelsen af de israelske gidsler i bytte for løsladelsen af en række palæstinensiske fanger.

Indledningsvis vil israelske kvinder, børn, ældre og syge gidsler blive løsladt i bytte for 700-1000 palæstinensere, der tilbageholdes i israelske fængsler, hvis det står til Hamas.

Hamas' forslag skal ifølge bevægelsen selv være del af en omfattende aftale om en våbenhvile, der skal føre til afslutningen af krigen.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har i en udtalelse omtalt Hamas' krav som urealistiske.

I stedet vil Israel ifølge Netanyahu fortsætte med sin offensiv i Gazastriben, indtil Hamas er blevet udraderet.

Over 32.000 har mistet livet i Israels offensiv i Gaza ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i området. Omkring 1200 mennesker blev dræbt, da Hamas angreb Israel 7. oktober.

/ritzau/Reuters