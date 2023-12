Hamas afviser at forhandle om gidsler mens krigen raser

Israel er klar til at indgå en ny humanitær pause i kamphandlingerne og sende mere nødhjælp til Gazastriben mod til gengæld at få frigivet israelske gidsler.

Det siger Israels præsident, Isaac Herzog, ifølge en meddelelse fra præsidentkontoret.

- Ansvaret ligger fuldt og helt hos (Hamas-leder Yahya) Sinwar og Hamas-ledelsen, siger Herzog.

Men en højtstående repræsentant for den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse afviser at forhandle med Israel, så længe krigen fortsætter.

- Vi afviser kategorisk enhver form for forhandling om fangeudveksling under det fortsatte israelske folkedrab, siger Hamas-repræsentanten, Basen Naem.

- Vi er dog åbne for ethvert initiativ, der bidrager til at stoppe aggressionen mod vort folk og åbne grænseovergangene for at få nødhjælp ind og give lindring til det palæstinensiske folk, siger han.

Dødstallet i Gazastriben nærmer sig 20.000.

I den nordlige del af Gazastriben er et af de sidste fungerende hospitaler, al-Alhi, nu ude af drift. Det siger hospitalets direktør, Fadel Naim, til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Han fortæller, at israelske soldater indtog hospitalet og anholdt både læger, sygeplejersker og patienter.

Det har "sat hospitalet ud af spillet", siger han.

- Vi kan ikke modtage patienter eller sårede, siger Fadel Naim.

Israels militær har ikke umiddelbart kommenteret oplysningen.

Tirsdag meddeler sundhedsministeriet i Gazastriben, der er kontrolleret af Hamas, at der er registreret 19.667 dræbte i den krig, der begyndte 7. oktober.

Over 52.000 andre er sårede.

Tallene kan ikke bekræftes fra uafhængigt hold. Men ifølge FN og andre iagttagere har Hamas' opgørelser tidligere vist sig at være nogenlunde korrekte.

Senere tirsdag ventes FN's Sikkerhedsråd igen at stemme om et resolutionsforslag, der kræver omgående våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas.

Der bor omkring 2,3 millioner mennesker i det tæt bebyggede palæstinensiske territorium.

Ifølge FN er over 80 procent af befolkningen i Gazastriben sendt på flugt fra deres hjem på grund af den israelske militæroffensiv.

Tirsdag har Hamas igen skudt raketter mod Israel. I kystbyen Tel Aviv gik luftalarmen i gang for første gang i flere dage, meddeler Israels hær ifølge nyhedsbureauet dpa.

Der var ikke umiddelbart meldinger om dræbte eller sårede.

Ifølge det israelske militærs vurderinger er der affyret over 12.500 raketter fra Gazastriben mod Israel siden 7. oktober, hvor Hamas gennemførte et større angreb mod Israel. Over 1200 mennesker blev dræbt og omkring 240 gidsler tvunget med til Gazastriben.

Angrebet udløste den store israelske offensiv, der stadig er i gang.

/ritzau/Reuters