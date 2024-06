Hamas afviser Gaza-aftale uden fuldt israelsk krigsstop

Efter flere dages stilhed har Hamas tirsdag udtalt sig offentligt om et forslag til en aftale om våbenhvile i Gaza, som USA's præsident, Joe Biden, har præsenteret, og som Israel angiveligt har udformet.

Og Hamas er ikke umiddelbart positiv, skriver den israelske avis Haaretz.

Haaretz henviser til en udtalelse fra Osama Hamdan, der er et højtstående medlem af den militante organisation.

Hamas vil kun acceptere en våbenhvileaftale, hvis den omfatter en permanent våbenhvile og en fuldstændig tilbagetrækning af israelske soldater.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Israel vil kun gennemføre én fase i aftalen, hvor landet modtager nogle af gidslerne og så vender tilbage til krigen.

- Det er vi ikke klar til, siger Osama Hamdan.

Der er tre faser i den plan, der er fremlagt.

Planen skal i sidste ende sætte en stopper for krigshandlingerne i Gaza, føre til frigivelse af alle gidsler, som er i Hamas' varetægt, og resultere i en genopbygning af Gaza uden Hamas ved magten.

Mandag uddybede en talsmand for den israelske regering, at krigen vil blive stoppet midlertidigt, for at gidsler kan blive reddet ud af Gaza, hvorefter Israels militær vil fortsætte kampen mod Hamas.

Men det vil Hamas altså ikke acceptere.

/ritzau/