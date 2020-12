Hamas beskylder Israel for angreb på børnehospital

Luftangreb mod Hamas-raketfabrik udløste sekundær eksplosion, der beskadigede hospital, siger Israels hær.

Den islamistiske palæstinensiske Hamas-bevægelse fordømmer, hvad den betegner som et "barbarisk" luftangreb mod Gazastriben natten til lørdag.

Mens Israels hær siger, at den reagerede på raketangreb fra den palæstinensiske enklave, beskylder Hamas Israel for at have ramt et hospital for børn.

Også et center for personer med handicap er angiveligt blevet ramt.

- Luftangrebene og bomberne gjorde civile skrækslagne. Fragmenter af besættelsesmagtens missiler ramte et børnehospital og et rehabiliteringscenter for handicappede, siger Hamas-talsmand Hazem Qassem ifølge nyhedsbureauet dpa.

Palæstinensiske lægekilder siger, at to civile blev lettere sårede ved luftangrebet. Den ene af de sårede er et barn.

Israels hær fastholder, at den ikke har ramt noget hospital. Den meddeler, at kampfly rettede luftangreb mod tre mål i Gaza, som tilhører Hamas-bevægelsen. Dels et sted, hvor der laves raketter, dels en militærpost og et underjordisk anlæg.

- Sekundære eksplosioner, der opstod ved angrebet på det sted, hvor Hamas fremstiller raketter, mistænkes for at have forårsaget skade på et nærliggende hospital, meddeler hæren.

Luftangrebene blev indledt, efter at der var blevet affyret to raketter fra Gaza mod Israel.

Der er ikke meldinger om alvorligt tilskadekomne eller materielle skader ved dette angreb. Men Israels redningstjeneste siger, at flere blev behandlet for chok.

Det er over en måned siden, at der sidst er affyret raketter fra Gazastriben mod Israel.

/ritzau/AFP