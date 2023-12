Hamas byder FN-krav om humanitær våbenhvile velkomment

Hamas byder FN's krav om en humanitær våbenhvile i Gaza velkommen.

Det siger Izzat El-Reshiq, en højtstående embedsmand i Hamas, i en udtalelse, skriver Reuters.

Izzat El-Reshiq opfordrer desuden det internationale samfund til at fortsætte med at presse Israel til at overholde FN's resolution.

Tirsdag aften stemte 153 medlemslande i FN's Generalforsamling for en resolution om en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gazastriben.

10 lande stemte imod - herunder USA og Israel - mens 23 lande undlod at stemme.

Danmark stemte for resolutionen. Det skyldtes den humanitære situation i Gaza, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) beskriver som "katastrofal".

- Der er behov for en humanitær pause i kamphandlingerne, ikke mindst så vi kan få mere nødhjælp frem til den nødlidende civilbefolkning, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

Resolutionen fra FN's Generalforsamling er ikke juridisk bindende. Men den har politisk vægt og afspejler det internationale samfunds syn på krigen.

/ritzau/