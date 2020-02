Hamas hackede israelske soldater med fotos af kønne piger

Hamas-hackere angreb soldaters telefoner via profiler, som tilsyneladende tilhørte unge, kønne kvinder.

Tusindvis af israelske soldater har fået deres telefoner hacket af den palæstinensiske gruppe Hamas. Det siger en talsmand for den israelske hær.

Den militære talsmand Jonathan Conricus siger, at det umiddelbart lykkedes for hæren at forhindre gruppen i at få adgang til vigtige informationer.

- Men dette er fortsat ved at blive vurderet, siger han.

Ved hackernes angreb var der blevet oprettet en række profiler på sociale medier. Profilerne, som tilsyneladende tilhørte unge, kønne kvinder, tog kontakt til israelske soldater.

Når soldaterne reagerede, blev der etableret en kontakt, og de blev opfordret til at udveksle billeder, som dog ville forsvinde i løbet af 30 sekunder. I denne forbindelse blev soldaterne overtalt til at downloade apps med skadelig software.

Ifølge talsmand Conricus er det mindst tredje gang, at Hamas har forsøgt at hacke soldaters telefoner ved hjælp af sociale medier. Men han pointerer, at det seneste forsøg har været langt mere sofistikeret end de to første.

- De bliver selvfølgelig bedre og bedre til deres spil, siger Conricus og tilføjer:

- For at virke mere overbevisende og forklare deres opdigtede personers dårlige hebraiske grammatik, fik soldaterne at vide, at kvinderne var jødiske indvandrere.

De falske profiler brugte også stemmeoptagelser af kvinder, som sagde korte sætninger på hebraisk på forskellige sociale medier som Facebook, WhatsApp, Instagram og Telegram. Også hebraisk slang blev anvendt af hackerne.

Hamas og Israel har udkæmpet tre krige siden 2008. På det seneste har den islamistiske bevægelse dog gradvist indført en form for uformel våbenhvile med Israel.

Ifølge den israelske hær skal palæstinensere have forsøgt på noget lignende i juli 2018.

Hamas, som kontrollerer Gazastriben, har ikke kommenteret sagen.

/ritzau/dpa