Hamas hævder at have tilfangetaget israelske soldater

En talsperson for Hamas' væbnede fløj hævder natten til søndag, at bevægelsens medlemmer har tilfangetaget israelske soldater under kampe i byen Jabalia i det nordlige Gazastriben.

Det israelske militær (IDF) benægter kort efter, at nogen af dets soldater er taget til fange af Hamas.

- Der er ikke noget tilfælde, hvor en soldat er blevet bortført, lyder det fra militæret.

Abu Ubaida, talspersonen for al-Qassam-brigaderne, som er Hamas' væbnede fløj, uddyber ikke, hvor mange soldater der er blevet bortført og fremlægger ej heller beviser for påstanden.

- Vores krigere ledte israelske soldater i et bagholdsangreb inde i en tunnel. Krigerne trak sig og efterlod alle soldater søde, sårede og fangede, lyder det fra Abu Ubaida i en lydoptagelse, som mediet al-Jazeera er i besiddelse af.

Udmeldingen fra Abu Ubaida kommer få timer efter, at der lørdag var udsigter til en genoptagelse af forhandlinger om en våbenhvile i Gazastriben.

En kilde med kendskab til sagen har sagt, at der er taget en beslutning om at genoptage forhandlingerne i den kommende uge, efter at Israels efterretningstjeneste Mossad mødtes med CIA og Qatars premierminister.

Kilden har udtalt sig på betingelse af anonymitet.

- I den kommende uge vil forhandlingerne genoptages med nye forslag fra mæglerne, Egypten og Qatar, og med aktiv indblanding fra USA, lyder det fra kilden.

En talsperson fra Hamas har ifølge israelske medier siden nægtet, at forhandlingerne genoptages tirsdag. Talspersonen siger til nyhedsbureauet Reuters, at "der ikke er en dato".

Mæglerne har kæmpet for at sikre en våbenhvile efter syv måneders krig. Israel ønsker en løsladelse af alle gidsler, og Hamas søger at ende krigen og løslade palæstinensiske fanger i Israel.

Næsten 36.000 palæstinensere er blevet dræbt siden 7. oktober, lyder det fra Gazastribens sundhedsministerium, som er styret af Hamas.

7. oktober 2023 angreb Hamas det sydlige Israel og slog omkring 1200 mennesker ihjel samt tog 250 gidsler ifølge israelske optællinger.

/ritzau/Reuters