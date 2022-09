Hamas har henrettet fem palæstinensere i Gazastriben

Den militante islamistiske organisation Hamas siger, at den søndag har henrettet fem palæstinensere i Gazastriben - deriblandt to mænd, som skal have samarbejdet med Israel.

- Søndag morgen blev der eksekveret dødsstraffe mod to personer, som var dømt for at samarbejde med besættelsesmagten, og tre andre, som var dømt for kriminalitet, hedder det i en presseerklæring fra Hamas.

De tre, som blev dømt for kriminalitet, skal have begået drab.

De to, som Hamas mener samarbejdede med Israel, var en mand i 40'erne og en mand i 50'erne.

Den ældste af dem skal have givet israelere informationer om Hamas-medlemmer og om placeringer af raketaffyringsramper. Disse informationer skal være givet i 1991.

Manden i 40'erne skal i 2001 have givet Israels efterretningstjeneste informationer, som førte til "martyrdøden" for indbyggere i Gaza, siger Hamas.

De to mænd var begge medlemmer af palæstinensiske sikkerhedsstyrker. De blev skudt, mens de tre andre blev hængt.

Hamas henrettede senest palæstinensere fra Gaza i 2017. Dengang blev tre mænd henrettet, efter at de skal have medvirket til drabet på en Hamas-leder.

Tidligere har Hamas henrettet flere andre personer for angiveligt samarbejde med Israel.

Hamas er den næststørste palæstinensiske organisation efter Fatah - den politiske bevægelse, hvor den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas er frontfigur.

Hamas tog magten i Gazastriben i 2007, hvor det kom til væbnet konflikt mellem palæstinenserne i Fatah og Hamas.

Hamas anses for at være en terrororganisation af USA, EU og Israel.

/ritzau/dpa