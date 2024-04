Hamas: Israelsk forslag om våbenhvile møder ikke krav

Hamas siger, at Israels forslag om en våbenhvile i Gazastriben, som den har modtaget fra qatarske og egyptiske mæglere, ikke møder nogen af kravene fra den palæstinensiske side.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

Imidlertid siger den væbnede islamistiske gruppe, at den vil granske forslaget, som den beskriver som "kompromisløst" og derefter overbringe et svar til mæglerne.

Tidligere har Det Hvide Hus' talsmand John Kirby sagt, at forhandlingerne over weekenden er "seriøse" og at USA håber, at de vil føre til en aftale om løsladelse af gidslerne.

Aftalen, som er blevet diskuteret over weekenden, indebærer en løsladelse af 40 israelske gidsler i bytte for en midlertidig våbenhvile og løsladelsen af hundredvis af palæstinensiske fanger, skriver CNN.

Mindst 33.100 personer er ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder blevet dræbt under krigen i Gaza.

Krigen blev iværksat efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023. Her tog Hamas 253 gidsler og dræbte cirka 1200 mennesker.

Cirka 100 af gidslerne blev løsladt i forbindelse med en fangeudveksling og våbenhvile i slutningen af november. Israel har erklæret mindst 35 gidsler som omkomne.

Parterne har i flere måneder forsøgt at nå til enighed om en ny våbenhvile, men det er ikke lykkedes. Egypten og Qatar mægler i forhandlingerne.

/ritzau/