Hamas: Flere internationale hjælpearbejdere dræbt i luftangreb

Mindst fem medarbejdere fra hjælpeorganisationen World Central Kitchen (WCK) er blevet dræbt i et israelsk luftangreb i byen Deir al-Balah i Gazastriben sent mandag.

Det oplyser Hamas-regeringens mediekontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De dræbte er blandt andet fra Polen, Australien og Storbritannien, siger en talsperson fra mediekontoret. Tilmed er en palæstinenser dræbt.

World Central Kitchen skriver på det sociale medie X, at den er bekendt med meldingerne om det israelske angreb.

- Vi er klar over, at der er meldinger om, at medarbejdere fra World Central Kitchen er blevet dræbt i et israelsk angreb under deres nødhjælpsarbejde i Gaza. Det er en tragedie. Nødhjælpsarbejdere og civile må aldrig være et mål. Nogensinde, lyder det.

Det israelske militær (IDF) har ikke kommenteret sagen.

WCK leverer madvarer og tilberedte måltider til mennesker i nød. Sidste måned leverede organisationen mere end 42 millioner måltider i Gazastriben over 175 dage, lyder det fra organisationen.

Organisationen blev stiftet i 2010 af den spansk-amerikanske kok og restaurantejer José Andrés. Her sendte organisationen kokke og fødevarer til Haiti efter et jordskælv.

Organisationen har siden leveret mad til samfund som har været ramt af naturkatastrofer, flygtninge ved den amerikanske grænse, sundhedsmedarbejdere under coronapandemien og befolkningsgrupper i Ukraine og Gaza.

/ritzau/