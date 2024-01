Hamas-leder begravet til lyden af skudsalver i flygtningelejr

To dage efter sin død er Hamas-lederen Saleh al-Arouri torsdag blevet begravet i Shatila-lejren i Libanons hovedstad, Beirut.

Det skriver Reuters.

Arouri, der blev dræbt i et droneangreb tirsdag, blev stedt til hvile i Shatila-lejren til lyden af skudsalver.

Hans kiste var svøbt i et Palæstina-flag og blev båret af mænd med grønne kasketter med "Hamas" skrevet på fronten.

Saleh al-Arouri var næstformand i den militante Hamas-bevægelses politbureau. Derudover var han et af de stiftende medlemmer bag Hamas' væbnede gren, Ezzedine al-Qassam Brigaderne.

To andre palæstinensiske mænd, som også blev dræbt i angrebet, blev begravet samtidig med al-Arouri på Shatilas Begravelsesplads for Martyrer.

Det er en begravelsesplads for palæstinensere - herunder både civile, politiske personligheder og krigere.

Shatila-lejren, hvor begravelsen fandt sted, er en flygtningelejr for palæstinensere. Den sættes især i forbindelse med en massakre i 1982, som blev begået af kristne falangister i Shatila og flygtningelejren Sabra.

Det skete under den libanesiske borgerkrig, hvor Israel havde besat det sydlige Libanon og var til stede med soldater helt op til Beirut.

Ofrene var palæstinensiske flygtninge. Antallet af dræbte vurderes at have været mellem 800 og 3500.

Ansvaret for, at massakren kunne finde sted, blev siden placeret hos den daværende israelske forsvarsminister, Ariel Sharon. Han kunne have forhindret massakren, men gjorde det ikke og måtte træde tilbage fra sin post.

Knap 20 år senere blev Sharon Israels premierminister.

Ingen har endnu taget skylden for tirsdagens angreb på Saleh al-Arouri, som fandt sted på et tidspunkt, hvor Israels hær forsøger at nedkæmpe netop Hamas i Gazastriben.

Hamas har påstået, at det var en israelsk drone, der udførte angrebet, men det er ikke blevet bekræftet af Israel.

