Den militante bevægelse Hamas opfordrer til, at distribuering af nødhjælp til Gaza fra luften straks stoppes.

Udmeldingen kommer, efter at 18 personer er omkommet i forbindelse med, at de forsøgte at få fat nødhjælpspakker, der var kastet ud fra fly.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

12 af de omkomne druknede i havet ud for Gaza, hvor en del af nødhjælpen tilsyneladende var landet.

De øvrige seks blev trampet ihjel, skriver AFP.

/ritzau/