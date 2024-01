Hamas: Mange gidsler i Gaza er formentlig døde

Det er sandsynligt, at mange af de gidsler, der befinder sig i Gazastriben, er døde.

Det siger Abu Ubaida, som er talsmand for gruppen Hamas' væbnede gren, i en udtalelse bragt på tv søndag.

Han siger, at der de seneste uger er kommet uvished om mange gidslers "skæbner".

- Mange af dem er højst sandsynligt blevet dræbt for nylig. Resten af dem er i stor fare hver eneste time, og fjendens ledelse og hær har det fulde ansvar, siger Ubaida.

Ifølge talsmanden har Hamas' allierede i den såkaldte "modstandens akse" sagt, at de vil "udvide deres angreb" mod israelske styrker i de kommende dage.

Blandt andet Houthi- og Hizbollah-bevægelsen regnes for at høre til den Iran-orienterede, anti-vestlige "modstandens akse".

Førstnævnte har med angreb på international skibstrafik i Det Røde Hav skabt store forstyrrelser i international handel.

- Efter 100 dage er det fjendens ledelse, som må sluge smerten og vade igennem nederlagets og tilbageslagenes mudder, siger Ubaida, som også langer ud efter Israel for at have ødelagt mange moskéer i Gaza.

Søndag er dag 100 af krigen mellem den militante palæstinensiske gruppe Hamas og Israel. Den blussede op på ny, efter at Hamas angreb Israel 7. oktober og dræbte omkring 1200 mennesker.

Omkring 240 blev taget som gidsler.

Israel har efterfølgende gennemført en blodig offensiv i Gaza, hvor de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder oplyser, at knap 24.000 er blevet dræbt.

Israelske embedsmænd mener, at omkring 132 gidsler stadig befinder sig i Gaza. Heraf menes 25 at være døde.

I løbet af en våbenhvile på en uge mellem Israel og Hamas sidste år blev en del af gidslerne frigivet, mens Israel samtidig løsladte tilfangetagne palæstinensere.

Våbenhvilen stoppede dog i begyndelsen af december.

