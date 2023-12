Hamas og Israel meldes åbne for våbenhvile - men strid om detaljer

Israel og Hamas er åbne for at indgå en ny aftale om våbenhvile. Men der er uenighed om detaljerne.

Det siger to egyptiske kilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hamas insisterer på alene at opregne listen over gidsler til frigivelse, og den militante bevægelse i Gaza kræver, at de israelske styrker trækker sig tilbage til linjer, som på forhånd aftales, siger kilderne.

Israel går med til, at Hamas udarbejder listen. Men ifølge de egyptiske kilder vil Israel havde en tidslinje for forløbet og have mulighed for at se listen.

Det er betingelsen for at kunne aftale en våbenhvile og længden af den, hedder det fra israelsk side.

Men Israel nægter at trække sig tilbage fra Gaza, siger kilderne.

Omvendt siger Hamas, at en fuldstændig våbenhvile er en betingelse for, at der kan frigives gidsler.

Egypten er sammen med Qatar og USA mæglere i konflikten. Den har stået på siden 7. oktober, da Hamas angreb Israel og tog over 240 gidsler.

De amerikanske medier Wall Street Journal og Axios kunne lørdag berette, at lederen af den israelske efterretningstjeneste Mossad, David Barnea, har haft et møde i Oslo med Qatars premierminister, Mohammed bin Abdel-Rahman Al Thani.

Her skulle de havde drøftet frigivelse af gidsler og fanger i Gaza og Israel. De talte også om en ny våbenhvile ifølge de to medier.

At mødet har fundet sted er ikke officielt bekræftet. Men kilder i Qatar siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at drøftelser om en våbenhvile fortsætter.

USA og Europa lægger pres på den israelske regering for at få den med til en ny våbenhvile. Den eneste våbenhvile hidtil varede en uge og udløb 1. december.

Ifølge Hamas har de israelske angreb i Gaza kostet næsten 19.000 mennesker livet.

Premierminister, Benjamin Netanyahu, er også kommet under stigende pres hjemme i Israel for at gøre noget for at få løsladt de mange gidsler, der er tilbage i Gaza.

Ikke mindst efter at den israelske hær fredag kom til at dræbe tre af de israelske gidsler i Gaza.

