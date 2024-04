Hamas ser ingen store problemer i Israels forslag om våbenhvile

Hamas har "ikke nogen større problemer" med det seneste forslag om en våbenhvile fremsat af Israel og Egypten.

Det siger en højtstående embedsmand fra den militante bevægelse søndag til nyhedsbureauet AFP.

Vedkommende udtaler sig på betingelse af at være anonym.

- Atmosfæren er positiv, medmindre der er nye israelske hindringer.

Embedsmanden siger videre, at Hamas ikke har nogen større indvendinger med hensyn til det nuværende forslag.

Ifølge kilden vil en Hamas-delegation afgive et svar på forslaget under et møde med egyptiske og qatarske mæglere i Kairo mandag.

Israel har sendt et forslag til den væbnede islamistiske gruppe Hamas om at indføre våbenstilstand i Gazastriben, hvor flere end 34.000 mennesker har mistet livet i krigen mellem de to parter.

Det oplyste bevægelsens vicechef i Gazastriben, Khalil al-Hayya, ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag i en officiel udtalelse.

I Israels seneste forslag er der angiveligt åbenhed over for at "genskabe holdbar ro" i Gaza, hvis de gidsler, som Hamas tog 7. oktober, bliver frigivet.

Det har Axios skrevet med henvisning til to israelske embedsmænd.

Flere hundreder blev bragt til Gazastriben som gidsler i forbindelse med Hamas' angreb.

Israel vurderer, at 129 gidsler stadig befinder sig i Gazastriben. Tallet inkluderer også de 34, som menes at have mistet livet i Hamas' varetægt.

Derudover mistede omkring 1100 mennesker livet ifølge en AFP-optælling af israelske tal.

Imens har Israels gengældelsesoffensiv kostet mindst 34.400 mennesker livet ifølge det lokale sundhedsministerium, der kontrolleres af Hamas.

Egypten, Qatar og USA har i flere måneder forsøgt at mægle en ny våbenhvile mellem Israel og Hamas.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, besøger onsdag Israel og Jordan. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium, der ikke giver yderligere detaljer om turen.

Blinken fløj søndag til Saudi-Arabien som led i et nyt forsøg på at nå en våbenhvile.

/ritzau/AFP