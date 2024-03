Hamas tvivler på fremskridt i forhandlinger om våbenhvile

Israel og Hamas er for langt fra hinanden, til at en ny forhandlingsrunde vil føre til gennembrud.

Det siger en embedsmand fra Hamas til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg tvivler på, at der vil være nogen fremskridt i disse forhandlinger, fordi standpunkterne er for langt fra hinanden.

- Netanyahu er ikke seriøs og ikke interesseret, siger embedsmanden, der udtaler sig anonymt, med henvisning til den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hamas og Israel har været i krig i næsten seks måneder. Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

Ifølge israelske optællinger blev 253 personer taget som gidsler i forbindelse med angrebet 7. oktober på Israel.

Derudover har israelske angreb i Gaza kostet flere end 32.000 personer livet ifølge Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i området.

Klokken 18.30 dansk tid holder Netanyahu efter planen pressemøde. Det sker, forud for, at han under fuld bedøvelse skal opereres for brok. Det oplyser hans kontor ifølge Reuters.

Lægerne opdagede premierministerens brok lørdag under et rutinetjek.

Efter konsultationer blev det besluttet, at premierministeren skal opereres, når hans opgaver er afsluttet søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den egyptiske tv-kanal al-Qahera har rapporteret, at forhandlingerne ville blive genoptaget i den egyptiske hovedstad, Kairo, søndag, skriver AFP.

Fredag gav Benjamin Netanyahu grønt lys til nye forhandlinger om våbenhvile og frigivelse af gidsler, meddelte hans kontor.

Mæglere havde håbet på, at der ville ske en våbenhvile før ramadan, der er islams hellige måned, begyndte. Det lykkedes dog ikke.

Hos Hamas siger embedsmanden videre, at den militante gruppe endnu ikke har besluttet, om den vil sende en delegation til en ny forhandlingsrunde.

/ritzau/