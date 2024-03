Hamasleder i Iran siger Israel er politisk isoleret

Den øverste politiske leder af den militante palæstinensiske gruppe Hamas, Ismail Haniyeh, siger under et besøg i Iran tirsdag, at Israel oplever en "politisk isolation, som aldrig har været set i et sådant omfang."

Udtalelsen kommer efter FN's Sikkerhedsråd har opfordret til en våbenhvile i Gazakrigen.

- Selv om den er kommet sent og der stadig er sprækker, som skal lappes, så er denne resolution i sig selv et udtryk for, at den israelske besættelse er udsat for en politisk isolation i et hidtil uset omfang, siger Haniyeh på et pressemøde i den iranske hovedstad.

Han siger, at Israel er ved at miste politisk kontrol og beskyttelse i Sikkerhedsrådet, og at USA er ude af stand til at påtvinge dets vilje på det internationale samfund.

Haniyeh ankom til Tel Aviv tidligere tirsdag og mødtes med den iranske udenrigsminister, som var til stede ved pressemødet uden at fremsætte nogen udtalelser eller kommentarer.

Iran har støttet op om Hamas i krigen mod Israel, som for alvor blussede op igen, efter at bevægelsen 7. oktober angreb Israel og dræbte omkring 1200 personer.

Iranskstøttede grupper i Irak, Libanon, Syrien og Yemen har siden optrappet angreb på Israel og vestlige mål.

Iran kalder angrebet på Israel den 7. oktober for en succes.

Israelske angreb i Gazastriben har siden kostet flere end 32.000 personer livet, viser tal fra Gazastribens Hamas-kontrollerede myndigheder.

Ismail Haniyeh er chefen for Hamas' politbureau, som er bevægelsens primære beslutningsorgan.

Flere af politbureauets øverste ledere er bosat i ørkenstaten Qatar, som ligger godt 1700 kilometer sydøst for Gazastriben og grænser op til Saudi-Arabien.

/ritzau/AFP