Hamaslederen Ismail Haniyeh drøfter Gaza i Kairo

Lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, er onsdag kommet til Kairo for at have drøftelser med egyptiske embedsmænd, skriver Reuters.

Drøftelserne vil navnlig handle om udviklingen i krigen med Israel i Gaza, hedder det i en meddelelse fra Hamas.

Natten til onsdag skrev det amerikanske medie Axios, at Israel skal have tilbudt at indstille krigen i Gaza i mindst en uge til gengæld for flere frigivelser af gidsler. Axios citerer to "israelske embedsmænd" og "en informeret kilde".

Reuters citerer unavngiven kilde for, at intensive forhandlinger er i gang om våbenhvile og udveksling af gidsler og fanger.

Reuters citerer onsdag en unavngiven kilde for, at Israel insisterer på, kvinder og sårede mænd skal være blandt de gidsler, der frigives ved en ny aftale.

Hamas har tidligere sagt, at gruppen ikke ønsker at gå ind i nye forhandlinger, før bombardementer i Gaza hører op.

Det antages, at der er omkring 130 gidsler og krigsfanger tilbage i Gaza.

Ismail Haniyeh var angiveligt manden, som gav ordre til det blodige overraskelsesangreb på Israel. Han sagde efter Hamas-angrebet i Israel, at gruppen er "på kanten af en stor sejr".

- Nok er nok. De stadige intifadaer og revolutioner i kampen for at befri vores land og vores fanger, der sygner hen i besættelsesmagtens fængsler, skal fuldføres, hed det i en tale fra Haniyeh på palæstinensisk tv i oktober efter det blodige Hamas-angreb i Israel den 7. oktober

Israels præsident, Isaac Herzog, sagde i en erklæring tirsdag, at Israel er klar til at indgå en ny humanitær pause i kamphandlingerne og sende mere nødhjælp til Gazastriben mod til gengæld at få frigivet israelske gidsler.

Dødstallet i Gazastriben nærmer sig 20.000.

Tirsdag meddeler Sundhedsministeriet i Gazastriben, der er kontrolleret af Hamas, at der er registreret 19.667 dræbte i den krig, der begyndte 7. oktober.

Over 52.000 andre er sårede.

Der bor omkring 2,3 millioner mennesker i det tæt bebyggede palæstinensiske territorium.

Ifølge FN er over 80 procent af befolkningen i Gazastriben sendt på flugt fra deres hjem på grund af den israelske militæroffensiv./ritzau/Reuters