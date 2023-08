Han begik det dødeligste antisemitiske angreb i USA's historie. Nu har han fået dødsstraf

Et føderalt nævningeting har onsdag idømt Robert Bowers dødsstraf for at dræbe 11 personer i en synagoge i 2018 i Pittsburgh.

Det skriver New York Times.

Angrebet beskrives som det mest dødelige antisemitiske angreb i amerikansk historie.

Et nævningeting fandt i juni Bowers skyldig i adskillige hadforbrydelser i forbindelse med drabet på 11 bedende i synagogen Tree of Life i Pittsburgh i 2018.

Under retssagen, der begyndte 30. maj, blev en række af masseskyderiets overlevende indkaldt som vidner.

Samtidig blev der fremlagt beviser for Bowers' antisemitisme igennem flere opslag, han havde lavet på hjemmesider henvendt den yderste højrefløj, hvor han tordnede mod jødiske personer.

Kristeligt Dagblad har tidligere talt med Audrey Glickman, der var blandt de overlevende fra angrebet på synagogen den 27. oktober 2018. Hun ledte bønnen i synagogen, da en bevæbnet gerningsmand pludselig mødte op.

Den dengang 62-årige Audrey Glickman fortalte, at nogle efter skyderiet mente, at de skulle lukke synagogen og aldrig bede der igen.

”Men det ville være som at acceptere at være et offer endnu en gang. Og det er forkert. Der har været en milliard lykkelige begivenheder over årene. Vores menighed har eksisteret siden 1864, så hvorfor skulle vi omdanne det til et mausoleum, eller hvad ved jeg og underkende alt det gode på bekostning af det onde. Ingen af de dræbte ville ønske det. De elskede alle at være der – det var jo derfor, de var der den morgen,” sagde hun dengang til Kristeligt Dagblad.

Også den dengang 81-årige holocaust-overlever Judah Samet overlevede angrebet i 2018. Han fortalte dengang til andre medier, hvordan hans snakkesalige rengøringshjælp havde forhindret ham i at komme afsted til tiden til gudstjeneste den 27. oktober 2018. Han var derfor fire minutter for sent på den, men fik alligevel øjenkontakt med gerningsmanden, der udvekslede skud med en politibetjent foran ham:

“Jeg ved ikke, hvorfor han ikke skød mig. Måske tænkte han, at det var vigtigere at skyde betjenten end mig, fordi betjenten kunne dræbe ham, og det kunne jeg ikke. Måske kunne han ikke se mig tydeligt nok gennem min forrude. Men jeg så ham. Og jeg husker,” sagde Judah Samet i et interview med avisen New York Post i 2019.