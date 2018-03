Omri Gefen bygger bro i et splittet samfund: Vi må lære at lytte til hinanden for vores egen skyld

Da Israels premierminister Yitzhak Rabin blev myrdet, vidste Omri Gefen, at han ville vie sit liv til at lære mennesker at lytte til hinanden og løse konflikter med ord. Det israelske samfund var som en ørken, der havde brug for livgivende vand, mener han

Omri Gefen havde prøvet lidt af hvert. Han havde rendt hornene af sig efter mere end tre års militærtjeneste ved at rejse rundt månedsvis i Sydamerika. Han var sejlet tværs over Atlanten og havde været lærer på en eksperimenterende demokratisk skole. Trangen til at være med til at ændre verden gnavede et sted dybt i ham. Da Israels premierminister Yitzhak Rabin den 4. november 1995 blev skudt og dræbt af tre skud affyret på klos hold af en israelsk modstander af hans fredspolitik under en demonstration mod vold i Tel Aviv, brød den trang ud i lys lue.