Han har skabt et computerspil til sin mormor, der deltog i modstandskampen under besættelsen i Sønderjylland

Her til morgen er vi vågnet op til nyheden om, at Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbatjov, er død. Den nostalgiske lyd af et knitrende fjernsyn og et grynet billede af Ronald Reagan i 1987 med ordene "Mr. Gorbachev, tear down this wall!" vækker en historisk genklang, hvad end man så det, mens begivenheden udspillede sig, eller genså det i historietimerne flere år efter.



Mikhail Gorbatjov blev indsat som leder af Sovjetunionen i 1985, og samarbejdede med den amerikanske præsident Ronald Reagan om at reducere de to supermagters atomarsenaler, der dengang var til stor bekymring for hele verdens befolkning. Resultatet af det var en mere tryg verden og større frihed for millioner af mennesker, skriver den amerikanske præsident Joe Biden på Det Hvide Hus’ hjemmeside efter nyheden om Gorbatjovs død.



Gorbatjov modtog i 1990 Nobels fredspris for sit bidrag til at afslutte den kolde krig, og har siden Sovjetunionens fald i 1991 arbejdet på at skabe forbindelse mellem Vesten og Rusland. Han døde efter længere tids sygdom, 91 år. Læs Kristeligt Dagblads nekrolog over Gorbatjov her.

Mikhail Gorbatjov, den sidste leder af Sovjetunionen, er gået bort. Her ses han i december 1987 ved et nedrustningstopmøde i USA med den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan bag sig, som få måneder forinden i Berlin havde sagt de berømte ord om, at "Mr. Gorbatjov, riv denne mur ned". Foto: Jerome Delay/AFP/Ritzau Scanpix.

Inflationshjælp på vej i ny finanslov

I dag præsenterer finansminister Nicolai Wammen (S) regeringens forslag til næste års finanslov. Han har tidligere over for Børsen løftet sløret for, at det vil blive en såkaldt "inflationslov". Det betyder, at der bliver sat to milliarder kroner af til at hjælpe danskere, der oplever økonomisk smalhals på grund af den stigende inflation, der sender priserne på energi og fødevarer i vejret, skriver Berlingske. Derudover har Wammen varslet, at regeringen vil prioritere sundhed, ældre og psykiatri i den kommende finanslov.

Russerne lukker for gassen

Det russiske energiselskab Gazprom lukkede natten til onsdag for gassen til Tyskland via Nord Stream 1. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Tass tidligt onsdag morgen. Gassen er varslet lukket fra i dag, den 31. august, til den 2. september på grund af vedligeholdelse. Fra tyske politikere har det dog flere gange lydt, at lukningen af gasforsyninger er et russisk forsøg på at straffe Tyskland for at støtte Ukraine, skriver TV 2, og tyskerne frygter, at gassen ikke bliver genåbnet på lørdag som lovet.

Kirkernes Verdensråd indleder generalforsamling

I dag indleder Kirkernes Verdensråd sin 11. generalforsamling - denne gang i Karlsruhe i Tyskland. Rådet består af 352 kirker fra 110 lande med over 500 millioner medlemmer af primært protestantiske, anglikanske og ortodokse traditioner. Kirkernes Verdensråd blev stiftet i 1948 efter Anden Verdenskrig og generalforsamling er ikke blevet holdt på europæisk jord siden 1968.

Ved forsamlingen skal deltagere fra den russiske kirke sidde side om side med deltagere fra Ukraine og sympatisører, men der er næppe nogen stor forsoning på vej, hvis Moskvas patriark og lederen af den russiske ortodokse kirke, Kirill, dukker op. Süddeutsche Zeitung skriver, at Kirill gentagne gange har retfærdiggjort de russiske angreb og opfordret til, at stat og kirke burde arbejde tættere sammen.

Generalforsamlingen varer indtil den 8. september, og Kristeligt Dagblad vil løbende dække begivenheden.

Canadisk kvinde fik ikke hjælp. Så hun valgte dødshjælp

I Canada har en sag om aktiv dødshjælp skabt debat, og fået eksperter herhjemme til at advare mod aktiv dødshjælp. En 51-årig kvinde, som led af duft- og kemikalieoverfølsomhed, havde i mange år søgt om hjælp til at få et sted at bo, hvor hun ikke var generet af blandt andet cigaretrøg fra sine naboer, men staten hjalp ikke, og i stedet valgte Sophia at dø. Det har fået etikere og fagfolk inden for handicapområdet til at kritisere den canadiske lov om aktiv dødshjælp, fordi kritikere mener, at loven opererer med den præmis, at et liv med handicap ikke er værd at leve.

Canada legaliserede dødshjælp i 2016, og i 2021 blev loven ændret. Ændringen betød, at personer i dag kan få dødshjælp, selvom døden ikke er umiddelbart forestående. Lidt over 10.000 personer fik dødshjælp i Canada i 2021 ifølge myndighedernes seneste årsrapport. De udgjorde 3,3 procent af samtlige dødsfald det år og er en stigning på 32,4 procent i forhold til året før.

Et år med Taleban

Taleban-styret fejrede midnat mellem tirsdag og onsdag lokal tid, at det er et år siden, at det amerikanske militær trak sig fra Afghanistan, efter at Taliban var kommet til magten igen. I aftenens anledning var Afghanistans hovedstad, Kabul, prydet af et lysshow, mens der blev affyret fyrværkeri for at markere dagen, som er blevet erklæret for en national helligdag i landet. Det skriver Ritzau her til morgen.

Bedstemor med slag i: Hans har lavet computerspil om sin mormor

Umiddelbart lyder en gammel mormor ikke som et action-packed computerspil. Men det er tilfældet for Hans von Knut Skovfoged, der har skabt computerspillet "Gerda: A Flame in Winter", der foregår i Tinglev i Sønderjylland. Under krigen risikerede Hans’ mormor sit liv ved at være en del af den danske modstandskamp. Hun smuglede våben og flyveblade i sin barnevogn til den danske modstandsbevægelse. Hvis de tyske soldater nærmede sig barnevognen, bad hun dem om ikke at komme tættere på, fordi det ville forstyrre babyen, der sov.

Målet i spillet er at finde Gerdas mand, der er blevet taget til fange af tyskerne. Undervejs bliver Gerda stillet over for en række etiske dilemmaer, hvor hun potentielt kan risikere, at andre bliver slået ihjel på grund af hendes færden. Spillet udkommer den 1. september og bliver udgivet på 8 sprog.