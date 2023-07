Han kom til Tyskland som syrisk flygtning i 2015. Nu er han blevet borgmester

Ryyan Alshebl ankom til Tyskland som 21-årig for otte år siden. Han var en af de millioner af syrere, der under flygtningekrisen i 2015 krydsede Middelhavet og vandrede op ad motorvejene for at søge asyl i Nordeuropa. Nu er han blevet borgmester i en europæisk by.

Den 7. juli fik Ryyan Alshebl nøglerne til rådhuset i den lille sydtyske by Ostelsheim, som ligger i udkanten af den mørke Schwarzwald-skov. Den idylliske middelalderby valgte den 29-årige syrer som borgmester med hele 55 procent af stemmerne.

Den store sejr er så meget desto mere bemærkelsesværdig, da Ostelsheim, en landsby med omkring 2500 indbyggere, er et traditionelt konservativt samfund. Ryyan Alshebl, som stillede op imod to lokale kandidater, der begge er vokset op i Ostelsheim, mener selv, at hans sejr siger noget om byens indbyggere og deres mentalitet.

“Det er et tegn på, at folk ikke tæller oprindelsen, men kvalifikationerne. Det er et tegn på åbenhed over for verden," siger Ryyan Alshebl, der er medlem af klimapartiet De Grønne, men stillede op som løsgænger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valgsejren blev også fejret af Ostelsheims befolkning:

"Eventyret er gået i opfyldelse, og den rigtige mand er blevet vores borgmester," lød det ifølge lokalmediet SWR fra en indbygger efter valget.

Ryyan Alshebl forlod det krigsplagede Syrien i 2015, da valget stod mellem at tilslutte sig den syriske hær under præsident Bashar al-Assad eller at flygte ud af landet. Han forlod sine forældre og sin bror og satte kurs mod den græske ø Lesbos ombord på en lille gummibåd.

Da Ryyan Alshebl et par uger efter endte på et asylcenter i byen Althengstett i nærheden af Ostelsheim, talte han ikke et ord tysk. Men han satte sig for at lære sproget og begyndte at engagere sig i det lokale foreningsliv.

Kort efter fik Ryyan Alshebl en praktikplads hos borgmesteren ved rådhuset i Althengstett. Her fik han smag for arbejdet i det offentlige, og da han kort efter blev tilbudt et job i byens administration, var han ikke i tvivl om, hvad det endelige mål måtte være: borgmesterposten.

I 2022 fik Ryyan Alshebl tysk statsborgerskab, og da borgmesterstolen i nabobyen Ostelsheim blev ledig, indledte han sin valgkamp med det samme. Han gik fra dør til dør for at møde byens indbyggere, og de lokale blev hurtigt begejstrede for den imødekommende unge mand, som altid havde sat sig ind i sagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mødte dog også modstand fra kritiske stemmer på højrefløjen, der blandt andet spredte rygter om, at Ryyan Alshebl ville indføre sharia-lov, hvis han blev valgt. Ryyan Alshebl, der ikke er muslim, blev opfordret til at tage afstand til islam for at bremse rygterne. Men han nægtede af frygt for at stigmatisere den islamiske tro.

Ifølge avisen New York Times endte Ryyan Alshebl med at få flest stemmer fra byens ældre og mere konservative befolkning.

"Måske er det eneste sted, man kan blive borgmester som flygtning, faktisk i en konservativ by på landet," har han selv sagt til The New York Times

"Fordi man for at bo her, er nødt til at blive en del af dem."

Ryyan Alshebl er den første syriske flygtning fra bølgen i 2015, som er blevet valgt ved et tysk valg. Manne Lucha, som er integrationsminister i delstaten Baden-Württemberg, hvor Ostelsheim ligger, håber ikke, at han bliver den sidste.

"Jeg ville være meget tilfreds, hvis valget af Ryyan Alshebl opmuntrer flere mennesker med en migrantbaggrund til at stille op til politiske embeder," siger han ifølge CNN.