Michel Akotionga har givet tusindvis af afrikanske kvinder et nyt liv ved at reparere den lemlæstelse, som piger stadig udsættes for som børn eller helt unge, når deres kønsdele lemlæstes under omskærerskernes kniv i et årtusindgammelt ritual. I dag er det forbudt i Burkina Faso, men fortsat et stort problem