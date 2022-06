Han var Putins største fan i EU. Nu forsøger den italienske højrefløjs stærke mand at genopfinde sig selv

For et år siden var Matteo Salvini fremtidens mand på den europæiske højrefløj, nu er han ved at miste magten i sit parti

I 2019 gjorde Matteo Salvini partiet Lega til Italiens største ved valget til Europa-Parlamentet. Men tre år, to regeringsskifter og en pandemi senere har den 49-årige partileder nu formøblet den politiske kapital, der gjorde ham til Vesteuropas mest omtalte højrefløjspolitiker.

Det tidligere separatistparti Lega Nord – der lå tæt på spærregrænsen, da Salvini overtog ledelsen i 2013 og forvandlede det til et nationalt højrefløjsparti – styrtdykker nu i meningsmålingerne. Lega er blevet overhalet af partiet Italiens Brødre, der har rødder i den nyfascistiske bevægelse, som den dominerende kraft på højrefløjen, selvom Matteo Salvini under pandemien har forsøgt at appellere til nedluknings- og vaccinationsmodstandere. Utilfredsheden internt i partiet blev øget markant, da avisen La Repubblica forleden afslørede, at Salvini var i færd med at planlægge en rejse til Moskva for at forsøge at stoppe krigen i Ukraine.