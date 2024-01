Han viste støtte til israelske gidsler under en fodboldkamp. Så blev han arresteret og smidt ud af sin klub

Hvis han ikke havde scoret et mål, var det måske aldrig endt så galt.

Men den israelske angriber Sagiv Jehezkel skød bolden i nettet i en fodboldkamp i weekenden i den bedste liga i Tyrkiet. Og den efterfølgende handling kostede ham dyrt.

Jehezkel løb nemlig hen til et kamera og viste en bandage på hans venstre håndled med en besked: "100 dage. 07/10”. Det var en reference til Hamas' angreb på Israel den 7. oktober 2023 og antallet af dage, hvor mere end 130 gidsler er blevet holdt i Gaza under krigen mellem Israel og terrororganisationen.

Den slags går åbenbart ikke, når man spiller i Tyrkiet. For efter kampen blev den 28-årige angriber ifølge flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AP, anholdt og suspenderet af klubben Antalyaspor.

Fodboldspiller Antalyaspors Sagiv Jehezkel peger på beskeden på hans venstre håndled, der lyder: "100 dage. 07/10” Foto: Adem Akalan/AP/Ritzau Scanpix

Søndag udtalte Tyrkiets justitsminister, at man vil iværksætte en undersøgelse af Sagiv Jehezkel på grund af en mistanke om "tilskyndelse til had på grund af hans modbydelige fejring til fordel for massakren begået af Israel i Gaza".

Ifølge klubben er israeleren smidt ud af klubben efter at have "handlet imod vores lands værdier." Klubben har meddelt, at man undersøger muligheden for helt at opsige hans kontrakt.

Siden starten af krigen, som har kostet 1200 israelere og, ifølge det Hamas-drevne sundhedsministerium, mindst 23.000 mennesker i Gaza livet, har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, støttet den palæstinensiske sag og beskrevet Israel som en "terrorstat", ligesom Hamas ifølge præsidenten er en "gruppe af befriere".

Sagiv Jehezkel blev løsladt samme dag, som han blev anholdt, og vendte mandag hjem til Israel, hvor han blev modtaget af jublende fans.

"Jeg ville ikke opildne eller provokere nogen. Jeg er ikke for krig. Jeg mener, at krigen skal stoppe nu. Det var mit budskab, Det er derfor, jeg viste budskabet,” er han citeret for at have sagt under afhøringen ifølge nyhedsbureauet DHA.

Tilbageholdelsen af Sagiv Jehezkel har udløst harme i Israel. Landets udenrigsminister, Israel Katz, opfordrer ifølge AP det internationale samfund og sportsklubber til at reagere på hændelsen og tage de nødvendige skridt over for Tyrkiets "politiske brug af vold og trusler mod atleter."