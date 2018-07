Handelsaftale mellem EU og USA har lange udsigter

Avis skriver, at EU og USA aftaler at bruge 120 dage på at enes om rammerne for fremtidige toldforhandlinger.

USA's præsident, Donald Trump, og EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, er blevet enige om at løse en strid om told mellem EU og USA. Det er en proces, der tilsyneladende skal vare til længe efter det amerikanske midtvejsvalg i november.

Avisen Wall Street Journal skriver, at EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, sammen med sin amerikanske modpart inden for 120 dage skal udarbejde en rapport, før egentlige forhandlinger går i gang.

Rapporten skal fastlægge rammerne for de fremtidige forhandlinger om handel mellem EU og USA.

Avisen konstaterer, at før man når så langt, vil man være pænt på den anden side af midtvejsvalget i USA.

Efter mødet med Juncker onsdag sagde Trump, at EU har lovet at opkøbe masser af soja i USA, og at europæerne vil satse på at importere flydende amerikansk naturgas (LNG).

Han bekræftede, at USA ikke vil indføre en særtold på europæiske biler, så længe parterne forhandler.

Afskaffelse af den amerikanske særtold på europæisk stål og aluminium, som Trump indførte først på sommeren, skal være en del af forhandlingerne mellem parterne.

Men den erklæring, der er udsendt efter mødet, skærer ikke ud i pap, hvad de faktisk er blevet enige om, og hvordan det skal føres ud i livet.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, kommenterer torsdag Trumps møde med Juncker i et interview til tv-stationen CNBC.

- Vi er meget fokuseret på EU, påpeger han og siger om de kommende forhandlinger:

- Vi har et omrids for landbrug, kemikalier, medicinsk udstyr, industrielt LNG. Så vi vil gøre mange fremskridt.

Mnuchin uddyber det ikke nærmere.

/ritzau/