Handelskrig og uro sender Hongkong på økonomisk nedtur

For første gang siden 2009 er økonomien i nedgang i Hongkong, og den aktuelle coronavirus kan forværre krise.

For første gang i et årti er Hongkongs økonomi i recession som følge af handelskrig mellem USA og Kina og en langvarig voldsom uro med prodemokratiske demonstrationer.

Myndighederne bekræftede recessionen mandag, mens Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, meddelte, at 10 af 14 kontrolposter mellem Hongkong og Kina er blevet lukket på grund den dødelige coronavirus.

Både politiske ledere, der støtter de prodemokratiske demonstrationer, og ledere, som bakker op om Kinas kommunistiske ledelse, støtter en fuldstændig lukning af grænsen for at forhindre en spredning af sygdommen.

I den nuværende situation er der tiltagende bekymring for, at den økonomiske udvikling i den tidligere britiske kronkoloni vil blive stadigt forværret.

- Vi har endnu ikke set det værste. Det er ikke til at se en ende på protesterne i den kinesisk-styrede storby, samtidig med at udbruddet af coronavirus formentlig vil fastholde storbyen i recession et stykke tid endnu, siger økonom Martin Rasmussen i konsulent- og analysevirksomheden Capital Economics.

Der har indtil nu været 15 bekræftede tilfælde af coronavirus i Hongkong, hvor økonomien er stærkt afhængig af besøgende fra fastlands-Kina.

Hongkongs økonomi blev reduceret med 1,2 procent sidste år - det første årlige fald siden 2009.

- Lige nu er det coronavirus, som er i overskrifterne, men protesterne er ikke holdt op.

Det siger Iris Pang, som er økonom og analytiker hos tænketanken ING, som venter en negativ vækst i Hongkong på 4,5 procent i år - og måske lidt positiv vækst igen næste år - "hvis virusset er bragt under kontrol".

/ritzau/Reuters