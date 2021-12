Handelssanktioner skal forhindre økonomisk afpresning mod EU

EU har i årevis følt sig sårbar over for økonomisk afpresning udefra. Det skal nyt handelsværktøj ændre på.

EU skal kunne reagere hurtigere og mere konsekvent for at stå imod økonomisk afpresning fra andre lande.

Det er kernen i et nyt udspil fra EU-Kommissionen, der skal gøre det nemmere for EU at forsvare sig på den globale scene.

Forslaget vil give EU-Kommissionen magt til at indføre sanktioner på områder som handel og investeringer mod lande uden for EU, der forsøger at presse EU eller medlemslande økonomisk.

Forslaget kommer, efter at EU i årevis har følt sig sårbar over for økonomisk afpresning.

Lande uden for EU har kunnet udnytte eventuel splittelse mellem medlemslande, fordi sanktioner som modsvar på økonomisk afpresning kun har kunnet gennemføres ved enstemmighed mellem EU's lande.

Derfor har det været kompliceret at indføre sanktioner.

Det nye værktøj vil betyde, at EU-Kommissionen selv kan indføre handelssanktioner mod et land. Og det vil medføre, at de 27 medlemslande kun kan blokere sanktionerne, hvis der er flertal for det.

Fremgangsmåden bliver så at sige vendt om, så sanktioner kan indføres hurtigere.

Ifølge EU-Kommissionen har EU og medlemslande over de senere år i stigende grad oplevet at være mål for økonomisk afpresning.

Det kan for eksempel være, hvis lande via økonomiske trusler har prøvet at gennemtvinge ændringer i EU's politik på områder som klimaforandringer, skat eller fødevaresikkerhed.

Kina er blandt de stormagter, som har benyttet sig af taktikken. Landet har fremført trusler mod fransk vin og tyske biler og har lagt sig fast på ikke at købe Airbus-fly for at få stoppet en række politiske initiativer fra EU.

Værktøjet skal ses som en sidste udvej. Man vil altså altid prøve sig af mere diplomatiske veje, før det bliver brugt.

Værktøjet giver EU mulighed for at svare på geopolitiske udfordringer de kommende årtier. Det mener EU-kommissær for handel Valdis Dombrovskis.

- På et tidspunkt med stigende geopolitiske spændinger bliver handel i stigende grad brug som et våben. Og EU og medlemsstaterne bliver mål for økonomisk intimidering.

- Vi har brug for at værktøj for at svare igen. Med dette forslag sender vi en klar besked om, at EU står fast på at forsvare sine interesser, siger han i en pressemeddelelse.

Forventningen er også, at selve værktøjet vil få lande til at være mere forsigtige i forhold til at prøve at presse EU eller medlemslande økonomisk.

De næste skridt er, at EU-lande og EU-Parlamentet skal drøfte forslaget og blive enige om, hvordan det præcist skal se ud, før værktøjet kan tages i brug.

/ritzau/