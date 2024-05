Handelsskib tager vand ind har slagside ud for Yemen efter raketangreb

Et handelsskib tager vand ind og har fået slagside, efter der er affyret tre raketter mod det ud for Yemens kyst.

Det oplyser sikkerhedsfirmaet Ambrey ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er sket cirka 100 kilometer sydvest for havnebyen Hodeidah ved den sydlige del af Det Røde Hav.

Det er ikke oplyst, hvad det er for et skib, og hvilket flag det sejler under.

Skibet har udsendt nødsignaler.

Det ligner et angreb, som houthimilitsen i Yemen tidligere har gennemført mod skibstrafikken i området. Det er ifølge militsen sket i solidaritet med palæstinenserne i Gaza.

/ritzau/