Hans er en af de dyreste naturkatastrofer nogensinde i Norge

Det voldsomme uvejr Hans er en af de mest omkostningsfulde naturkatastrofer, der nogensinde har ramt Norge.

Det vurderer Finans Norge, der er hovedorganisation for den finansielle sektor i Norge.

Frem til tirsdag har norske forsikringsselskaber registreret omkring 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, indbo og grunde.

Skaderne vurderes at koste cirka 1,6 milliarder norske kroner - svarende til lidt over en milliard danske kroner.

- Jeg tror, at vi kan slå fast, at det her er en af de dyreste naturkatastrofer, der har ramt Norge - hvis ikke den dyreste, siger Jan Erik Fåne, der er kommunikationsdirektør i Finans Norge.

Han minder desuden om, at prisen for skader på biler og campingvogne kommer oven i de 1,6 milliarder norske kroner.

Det samme gør skader på offentlig infrastruktur.

Den samlede pris på skaderne efter Hans ventes at stige løbende, mens nye skader bliver indrapporteret.

Blandt de værste naturkatastrofer, der tidligere har ramt Norge, er en orkan 1. januar 1992, orkanen Dagmar i 2011 og en stor oversvømmelse i 1995.

Omregnet til 2022-priser forårsagede orkanen i 1992 skader for 2,3 milliarder norske kroner, vurderer Finans Norge.

I Danmark vurderes en af de værste naturkatastrofer i nyere tid at være en orkan i december 1999. Et lille og meget intenst højtryk bevægede sig her over Danmark fra vest til øst og skabte store ødelæggelser.

Syv personer døde i uvejret, og 800 fik alvorlige skader.

