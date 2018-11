Frederick Lees søn tog den forkerte beslutning. Nu vil han hjælpe andre til at tage den rigtige

Frederick Lee og Colleen Timmins-Lee vil have lov til at være vrede midt i sorgen. Vrede på 13-årige Michael, der tog sin fars tjenestepistol og skød sig selv i en delstat, hvor antallet af selvmord er dobbelt så højt som i resten af USA. Når Frederick Lee i dag tager sin politiuniform på, er det med et andet formål

De er kommet sent i gang denne morgen. Hun undskylder, at hun ikke har spist morgenmad endnu.

”Jeg sov lidt længere end planlagt. Jeg blev kaldt ud til en biljagt i nat,” siger den 32-årige Colleen Timmins-Lee.

Ligesom sin mand, den 46-årige Frederick Lee, er hun ved politiet. Han hælder vand op i en gryde til hendes havregrød. Hun tager et hurtigt kig på gryden og hælder halvdelen ud igen, da han vender ryggen til. De mødtes på jobbet for fire år siden. Deres tilgang til morgenmaden er stadig langt fra hinanden.

Den 13-årige Michael havde sine egne rutiner, når han endelig kom ud af sengen.

”For Michael var de bedste morgener en kæmpe skål cornflakes og så at tænde for NFL Networks på fjernsynet. Han var meget passioneret omkring amerikansk fodbold,” fortæller Frederick Lee.

Yndlingsholdet var Seattle Seahawks. Indtil Michael var 10 år, boede han hos sin mor i en by fire timer fra sin far. Men en dag ringede drengen til alarmcentralen. Da politi og ambulance kom til huset, var hans mor i en psykotisk tilstand. Hun fik senere konstateret skizofreni. Michael flyttede ind hos Frederick og Colleen. For at han skulle føle sig hjemme malede de hans værelse i Seattle Seahawks’ farver. Blå og grøn.

Et år senere begik moderen selvmord. Hun tog en overdosis smertestillende piller. Et nummer i statistikken for Montana. Den delstat i USA med det højeste antal selvmord pr. indbygger.

Michael, der på det tidspunkt var 11 år, var ulykkelig. Moderen var stadig den vigtigste person i hans liv. Han følte sig skyldig, fordi han havde ringet til alarmcentralen. Hans far og stedmor sørgede for, at han fik talt med en terapeut. De betalte 100 dollars om ugen for opfølgende behandling. De fandt en hverdag. For Frederick og Colleen virkede det, som om Michael var faldet til hos dem. I april i år blev de gift. Michael var ringbærer ved deres bryllup. Han talte om college. Nu var han 13 år og havde en drøm om at spille i den amerikanske fodboldliga, NFL.

”Vi så ingen tegn. Det er det værste. En uge inden han døde, spurgte han mig om hjælp til at købe ny akne-medicin. Han var kommet i den alder, hvor piger var interessante,” siger Colleen Timmins-Lee.

Hendes stemme knækker. Hun holder en pause, inden hun fortsætter:

”Hvilket barn bekymrer sig om ny medicin mod uren hud, en uge inden han sætter en pistol mod sit hoved?”.

Michael havde været på en kristen sommerlejr. Dagen efter han kom hjem, sad familien og spiste frokost. Derefter gik Michael tilbage på sit værelse for at gøre de pligter, han var blevet sat til.

Frederick og Colleen satte sig i sofaen. Det var her, de hørte skuddet.

”Vi er begge politibetjente, så vi flyver naturligvis op og kigger ud af vinduet. Vi var overbeviste om, at nogen havde skudt uden for vores hus,” siger Colleen Timmins-Lee.

”Efter lidt tid bemærkede vi, at Michael ikke kom ud fra sit værelse. Det gjorde han altid, når der var en underlig lyd. Kom ud og spurgte, hvad der skete. Men døren forblev lukket,” siger Frederick Lee.

Han åbnede døren og fandt sin søn på sengen. Han havde taget sin fars tjeneste- våben fra en taske i soveværelset og skudt sig selv i hovedet.

Frederick og Colleen bor i Wolf Point, Montana. En lille by med et par tusinde indbyggere. Der er et supermarked, en McDonald’s, et landevejsmotel. Det er et tæt knyttet samfund, hvor parret føler sig hjemme. De går i kirke lidt nede ad vejen. Men også et samfund, hvor de altid skifter til civilt tøj, når de skal ind på et af byens få spisesteder.

”Vi har jo anholdt en del af dem, som arbejder dernede. Tjenerne og kokkene. Det er jobs med lav løn, folk har ikke den store uddannelse. Der er mange med problemer her i området,” siger Frederick Lee.