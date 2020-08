Harris vil lægge afstand til tidligere sammenstød med Biden

Under en tv-debat sidste år kaldte Kamala Harris ord fra Biden for sårende. De to er nu videre, forsikrer hun.

Demokraternes vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, kalder et sammenstød mellem hende og Biden under en debat for 13 måneder siden et "forstyrrende element" i deres igangværende kampagne.

Det siger Harris til ABC News søndag aften lokal tid under sit første interview med Joe Biden, efter at de ved Demokraternes konvent i sidste uge blev nomineret som partiets kandidater til posterne som henholdsvis præsident og vicepræsident.

I en af de første præsidentdebatter i juni sidste år irettesatte Harris Biden om farvedes vilkår. Under søndagens interview viser Harris en tydelig interesse i at komme videre fra den diskussion.

- Jeg vil have, at Joe Biden bliver den næste præsident i USA. Jeg tror på Joe Biden og hans syn på USA, og helt ærligt synes jeg, at dette spørgsmål er et forstyrrende element i forhold til det, vi har brug for at udføre lige nu, siger Harris.

Under debatten sidste år angreb Harris flere gange Joe Biden for udtalelser om, at han er venligtsindet over for senatorer - som han tidligere har arbejdet sammen med - der er tilhængere af raceadskillelse. Hun kaldte det "sårende".

Harris angreb også Biden for at være imod "busing". Det er betegnelsen for, at man indførte bustransport til andre skoledistrikter for at modvirke raceadskillelse og blande elever fra tidligere raceopdelte skoler.

- Der var en lille pige i Californien, der var en del af den anden klasse, der integrerede folkeskoler, og hun blev "bused" i skole hver dag. Den lille pige var mig, sagde Harris dengang under debatten.

ABC News' studievært David Muir spørger under søndagens interview, hvordan de to kandidater er kommet videre fra sammenstødet.

Harris svarer ved først at liste en række punkter op om racemæssige forskelle i USA.

Hun peger på, at "sorte familier ejer en tiendedel af, hvad rige, hvide ejer", og at "sorte og latinamerikanere har dobbelt så stor risiko for at dø med covid-19 som hvide".

- Joe Biden adresserer disse sandheder. Og en af grundene til, at jeg er så begejstret for at være hans medkandidat er, at han har et ægte engagement i at tackle disse spørgsmål, siger Harris.

/ritzau/