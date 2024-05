Harry og kongen var få kilometer fra hinanden men mødes ikke

Ganske få kilometer fra hinanden deltog prins Harry og hans far, kong Charles, i begivenheder i London onsdag.

Det skriver BBC.

Men de to ventes ikke at se hinanden, mens prins Harry over tre dage er i Storbritannien for blandt andet at markere tiåret for veteranstævnet Invictus Games.

Onsdag mødtes kongen med offentligheden til havefest i Buckingham Palace.

Samme dag holdt Harry tale til en begivenhed i forbindelse med Invictus Games i St Paul's Cathedral en køretur på omkring fire kilometer væk.

En talsmand for prinsen sagde tirsdag, at et møde mellem kong Charles og prins Harry ikke er "muligt på grund af Hans Majestæts helt fulde program".

- Hertugen (af Sussex, prins Harry, red.) har selvfølgelig forståelse for sin fars mange forpligtelser og diverse andre prioriteter og håber på snart at se ham.

Prinsen var i Storbritannien i februar, hvor han kort mødtes med sin far, efter at det var blevet meddelt, at kong Charles var blevet diagnosticeret med kræft.

De seneste måneder har kong Charles haft færre forpligtelser end normalt, mens han får behandling.

Men ifølge nyhedsbureauet AFP er kongens kalender så småt begyndt at blive mere fyldt op, efter at læger har sagt, at de er "meget opmuntrede" af den måde, hvorpå behandlingen skrider frem.

Prins Harry bor i den amerikanske delstat Californien sammen med sin hustru, hertuginde Meghan, og parrets to børn, Archie og Lilibet.

Parret trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Siden flytningen har parret i vid udstrækning distanceret sig fra det britiske kongehus og har i heftige vendinger kritiseret det.

Blandt andet udgav prins Harry sidste år en selvbiografi, der på dansk har titlen "Reserven". Den indeholder en kras kritik af kongehuset.

Det er kun sket ved enkelte lejligheder, at prinsen er vendt tilbage til Storbritannien. Det gjorde han blandt andet til Kong Charles' kroning sidste år.

