Harry og Meghan bryder endegyldigt de royale bånd

Efter en tænkepause bekræfter Harry og Meghan beslutningen om at trække sig fra deres royale forpligtelser.

Prins Harry og hans hustru Meghan bekræfter ifølge det britiske kongehus, at de ikke vender tilbage til deres officielle pligter i kongefamilien.

Det skriver Buckingham Palace i en meddelelse.

Parret, der officielt har titel af hertug og hertuginde af Sussex, chokerede sidste år den royale familie ved at meddele, at de havde planer om at træde tilbage fra deres kongelige roller.

Efter en tænkepause har de fredag bekræftet den beslutning.

- Selv om vi er kede af deres beslutning, vil hertugen og hertuginden fortsat være meget elskede medlemmer af familien, meddeler kongehuset.

/ritzau/