Harry og Meghan håber prinsesse Kate kan blive rask i fred

Den britiske prins Harry og hans amerikanske hustru, Meghan, ønsker Storbritanniens prinsesse Kate god bedring.

De siger de i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at prinsessen fredag meddelte, at hun har fået konstateret kræft, hvilket hun bliver behandlet for.

- Vi ønsker god bedring og godt helbred for Kate og for familien, og vi håber, de kan gennemgå dette privat og i fred, udtaler parret.

Det er ikke blevet oplyst, hvilken type kræft prinsesse Kate har.

Prins Harry - som er kong Charles' yngste søn - trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus i 2020 og flyttede til Californien med hertuginde Meghan.

Her bor de sammen med deres to børn.

Siden deres flytning har parret i vid udstrækning distanceret sig fra det britiske kongehus og i heftige vendinger kritiseret det.

I januar 2023 udgav Harry en selvbiografi, der på dansk har fået titlen "Reserven", og som indeholder en kras kritik af kongehuset. Det førte til en forværring af forholdet til resten af den britiske kongefamilie.

Ifølge AFP har prins Harry og prins William som følge af kritikken i flere måneder ikke været på talefod med hinanden.

Prinsesse Kate er ikke det eneste medlem af det britiske kongehus, som har kræft. Kong Charles modtager ligeledes behandling for kræft, efter at han i januar blev opereret på grund af en forstørret prostata.

I en udtalelse fredag, der ifølge AFP er blevet udsendt af Buckingham Palace, sagde kongen, at han er "så stolt af Kate for hendes tapperhed", og at han har tæt kontakt til sin "elskede svigerdatter".

Også flere statsledere har sendt hilsener til prinsessen efter udmeldingen om hendes sygdom.

- Jill (Biden, red.) og jeg tilslutter os millioner i verden, som beder for din fuldstændige helbredelse, prinsesse Kate, skriver USA's præsident, Joe Biden, på det sociale medie X.

- Din styrke og ukuelighed inspirerer os alle, skriver Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, på X i en kommentar til den video, som prinsessen delte fredag. Det var i denne video, at hun delte nyheden om sin kræftdiagnose.

