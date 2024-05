Harry og Meghan tager til Nigeria med budskab om psykisk sygdom

Britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, er rejst til det vestafrikanske land Nigeria.

Det sker som del af parrets promovering af Invictus Games, som er et stævne for soldater og veteraner med psykiske eller fysiske skader.

Parret, der til daglig bor i USA, ankom fredag til hovedstaden Abuja, hvor de sammen besøgte en skole.

Her deltog de i et arrangement, der havde fokus på elevernes mentale helbred.

På skolen ved navn Lightway Academy blev Harry og Meghan modtaget af jublende børn og personer, der sang og spillede på trommer.

- I skal vide, at psykisk sygdom påvirker alle personer, lød det fra prinsen, der bar en traditionel nigeriansk perlekæde.

- Jo mere, I snakker om det, jo mere kan I bekæmpe stigmatisering.

Meghan, der tidligere har sagt, at hun selv har nigerianske rødder, sagde fra scenen til børnene, at "jeg ser mig selv i jer alle".

Nigeria er en del af Commonwealth, som er en sammenslutning af lande, der overvejende er tidligere britiske kolonier.

Det var prins Harry, der i sin tid tog initiativ til Invictus Games. Han har selv gjort tjeneste i Afghanistan.

Parret blev inviteret til Abuja af Nigerias forsvarschef Christopher Musa.

Musa fremhævede, at de nigerianske deltagere til sidste års Invictus Games i Tyskland, havde haft en god oplevelse.

- Da jeg så dem til Invictus, så dem smile og så deres ansigtsudtryk... De troede, at verden havde glemt dem, men jeg kunne se, at de var værdsat, lød det fra forsvarschefen.

Lørdag er det planen, at Harry skal deltage i en volleyballturnering og overvære en træning for landets Invictus-hold. Søndag rejser parret sammen videre til storbyen Lagos.

Onsdag var prinsen i London for at være med til at markere tiåret for Invictus Games.

Parret trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Siden da har parret i vid udstrækning distanceret sig fra det britiske kongehus og har i heftige vendinger kritiseret det.

Turen til London vakte derfor opmærksomhed, fordi Harrys far, kong Charles, deltog i en anden begivenhed kun få kilometer væk i byen.

En talsmand for prinsen sagde dog, at et møde mellem de to ikke var muligt på grund af "Hans Majestæts helt fulde program".

/ritzau/AFP