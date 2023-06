Harvard-ansat tiltalt for salg af ligdele doneret til skolen

En tidligere leder af lighuset på Harvard Medical School i USA er blandt fem personer, der er blevet tiltalt i en sag om tyveri og salg af kropsdele fra lig doneret til skolen.

Det oplyser føderale anklagere onsdag lokal tid.

Den 55-årige Cedric Lodge, som blev fyret fra sit job den 6. maj, og de fire andre tiltalte er mistænkt for at have solgt kropsdele på det sorte marked fra omkring 2018 til 2022.

Det oplyser anklagemyndigheden i Middle District i delstaten Pennsylvania i en erklæring.

Harvard Medical School ligger i Cambridge i delstaten Massachusetts, men en af de tiltalte bor i Scranton i Pennsylvania.

Anklagerne mener, at Cedric Lodge, der har arbejdet på Harvard siden 1995, ind i mellem ville lade potentielle købere komme ind på skolens lighus for at undersøge ligene og udvælge de kropsdele, de ville købe.

Ifølge anklagerne solgte køberne oftest kropsdelene videre.

/ritzau/Reuters