Harvard-forskere: Corona var måske i Kina allerede i sensommeren

Det nye coronavirus kan være spredt i Kina allerede fra august 2019. Det viser forskning på det amerikanske Harvard Universitets Medicinske Fakultet.

I det nye studie er der anvendt satellitfotos til at kortlægge rejsemønstre ved hospitaler samt søgemaskiner.

Forskerne har studeret satellitfotos i meget høj opløsning af blandt andet parkeringspladser ved hospitaler i Wuhan, hvor sygdommen siges at være blevet opdaget i slutningen af 2019.

De analyserede fotos er blevet sammenholdt med data fra søgemaskiner, som har vist statistikker over, at der blev søgt mere og mere på sygdomstilfælde med "hoste" og "diarré" i efteråret.

- Både trafikken ved hospitaler i Wuhan tog voldsomt til i august 2019 ligesom søgninger på symptomer som diarré steg markant, hvilket ikke blev set ved tidligere influenzaepidemier. Dette skete forud for den dokumenterede start på Sars-Covid-2 pandemien i december 2019, siger forskerne bag researchen.

- Vi kan ikke bekræfte om disse stigninger er direkte relateret til det nye virus, men vores materialer understøtter andre nylige undersøgelser, som viser tegn på det nye virus, inden det blev identificeret på Huanan-markedet, hedder det.

Forskerne på Harvard fremhæver, at deres studie underbygger hypotesen om, at virus opstod naturligt i det sydlige Kina og allerede var i omløb, da krisen i Wuhan blev kendt verden over.

Siden det nye coronavirus blev opdaget i Wuhan, har det bredt sig hastigt verden over. I begyndelsen af marts nåede Kina over 80.000 smittede og 3000 døde. I dag har Kina ifølge officielle tal godt 83.000 smittetilfælde.

Det officielle antal af døde med coronavirus i Kina er 4634.

Det globale opgjorte antal døde med coronavirus passerede søndag 400.000. Det viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.

/ritzau/Reuters