Harvey Weinstein er blevet indlagt på hospital

Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet indlagt på Bellevue-hospitalet på Manhattan i New York City. Det oplyser Weinsteins advokat, Arthur Aidala, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det lader til, at han har brug for ganske meget fysisk hjælp. Han har mange problemer. Der bliver taget alle mulige test. Hans helbredsmæssige tilstand er ganske dårlig, siger advokaten.

Det er uklart, hvad Harvey Weinstein fejler.

72-årige Weinstein blev undersøgt i forbindelse med, at han skulle overføres til et fængsel i New York City. Det skulle han, fordi en appeldomstol torsdag omstødte en dom fra 2020 på 23 års fængsel for voldtægt.

Weinstein har indtil nu afsonet i et fængsel længere nordpå i delstaten New York.

Årsagen til annulleringen af dommen er blandt andet, at der under retssagen mod Weinstein blev indkaldt vidner, som ifølge appeldomstolen ikke havde været udsat for det, som Weinstein var tiltalt for i sagen.

Vidnerne fortalte til gengæld om overgreb, som filmskaberen skulle have begået i andre sammenhænge. Der er tale om fire kvinder.

Derfor - og på grund af andre fejl begået i sagen - fik Weinstein ikke en retfærdig rettergang, mener appeldomstolen.

En anden stor fejltagelse var, at dommeren i sagen gav tilladelse til, at sagens anklagere kunne udspørge Weinstein om beskyldninger, som der ikke var rejst tiltale for, og som dermed ikke indgik i sagen.

Weinstein har i tillæg en dom på 16 års fængsel i en anden voldtægtssag i Los Angeles fra 2022. Han bliver derfor ikke løsladt, på trods af omstødelsen af dommen.

Weinstein blev i 2017 indbegrebet af MeToo-opgøret, da en lang række kvinder i filmbranchen anklagede filmskaberen for overgreb.

Selv har Weinstein fastholdt, at han har haft samtykke til alle seksuelle forhold, som han har haft.

Med andre ord har han gennem både sagerne i New York og Los Angeles nægtet sig skyldig.

